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Вестник Мордовии

Как ВСУ лишились всех 60-тонных штурмовых монстров M1150 на базе M1 Abrams

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Штурмовые машины разминирования M1150 ABV, созданные на шасси американских танков М1 Abrams, уже длительное время никак не задействуются формированиями киевского режима на линии боевого соприкосновения. Не демонстрируются они и на тыловых полигонах противника.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Поэтому правы те специалисты, которые предполагали, что в настоящее время у ВСУ просто не осталось в строю образцов техники такого типа. Да и было их немного, всего лишь несколько штук. О поставках стало известно в ноябре 2023 года.

В прошлом году их попытались применять для проделывания проходов в минных полях, но практически сразу пара была потеряна. Причем одну из таких машин российские войска захватили в виде трофея, позже представив ее в качестве экспоната выставки на Поклонной горе в Москве.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Сообщалось о повреждении еще нескольких штук, после чего они навсегда пропали. Появлялась информация, что поврежденные, но эвакуированные образцы были просто разобраны, их двигатели, элементы ходовой части были использованы при восстановлении подбитых танков M1A1SA Abrams.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

M1150 ABV оказались неэффективны в условиях интенсивных боевых действий с использованием большого количества дронов-камикадзе, поэтому, по всей видимости, американцы больше не планируют поставлять такие штурмовые машины ВСУ.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
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