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ТАСС

Посол РФ: в Сеуле серьезно восприняли предупреждения о поставках оружия Киеву

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Южная Корея. Сеул.
Южная Корея. Сеул.
Источник изображения: Анатолий Струнин/ ТАСС

Георгий Зиновьев отметил, что в правительственных кругах Южной Кореи также озабочены внутренними проблемами и налаживанием отношений с администрацией президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям России в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью изданию "Известия".

"Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне", - сказал он.

Зиновьев отметил, что большое число граждан Южной Кореи отрицательно относится к поставкам подобного рода Украине.

Посол также подчеркнул, что в правительственных кругах страны больше озабочены внутренними проблемами и налаживанием отношений с администрацией Дональда Трампа. 

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