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ТАСС

Журналист Бутусов: в ВСУ поставили гранаты, начиненные кукурузной мукой

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Граната Ф-1
Граната Ф-1.
Источник изображения: russianguns.ru

Экс-советник Министерства обороны также отметил, что эти Ф-1 должны были снять с вооружения 8 декабря 2024 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Гранаты, заполненные, предположительно, кукурузной мукой, поставлены в подразделения Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом сообщил украинский журналист и экс-советник Министерства обороны Юрий Бутусов.

"На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", - написал он в Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором солдат разбирает гранату и высыпает из нее вещество желтого цвета. Второй солдат за кадром называет это вещество кукурузной мукой. Издание "Страна" предположило, что из гранаты высыпалась кукурузная крупа.

По данным журналиста, эти Ф-1 должны были снять с вооружения 8 декабря 2024 года.

Осенью 2024 года на Украине разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на боеприпасы калибра 120 мм, произведенные концерном "Укроборонпром". Позднее стало известно, что в частях стали изымать мины калибра 82 мм, проблема коснулась сотен тысяч снарядов. В октябре 2024 года министр обороны Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, применяемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ сообщили, что в армию продолжают поступать бракованные снаряды. 

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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