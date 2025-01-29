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ТАСС

Зеленский признал недостаточной для фронта мобилизацию украинцев старше 25 лет

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Солдат ВСУ
Солдат ВСУ.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Владимир Зеленский также отметил запрос военнослужащих на ротацию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio признал недостаточной мобилизацию на Украине людей старше 25 лет для обеспечения потребностей фронта.

"Мобилизация идет в соответствии с законодательством <…>. В соответствии с законодательством сейчас мобилизуются люди старше 25 лет. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточно большое число людей в этом возрасте. Они имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно", - сказал он.

В контексте ротаций на фронте Зеленский признал, что такой запрос военнослужащих есть, однако в условиях военного положения Украина мобилизует все имеющиеся ресурсы. "Если завтра, например, половина армии пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться", - сказал он.

Ранее Зеленский заявлял, что более 100 бригад в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку бронетехники и артиллерии, для комплектации новых подразделений в случае понижения призывного возраста нет необходимого оружия.

О снижении мобилизационного возраста на Украине

В последнее время на Украине все чаще поднимают тему понижения мобилизационного возраста до 18 лет. По словам внефракционного депутата Артема Дмитрука, которому удалось выехать из страны, такой законопроект уже разработан и направлен в Верховную раду, а офис Зеленского вбрасывает в информационное пространство эту тему, чтобы прозондировать реакцию населения.

Власти Украины один раз снижали возраст мобилизации - до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины с 27 до 60 лет, сейчас - с 25. Армия продолжает испытывать дефицит личного состава. О необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине заявляли Энтони Блинкен и Джейк Салливан, когда занимали посты госсекретаря и помощника президента США по национальной безопасности. Аналогичные заявления уже делают в команде нового американского президента Дональда Трампа. Зеленский в ответ просил у союзников оружие, жалуясь, что пока у Киева нет возможности полноценно вооружить даже укомплектованные части.

Президент РФ Владимир Путин назвал преступлением возможное решение украинских властей о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Даже если Киев пойдет на такие меры, ситуацию на поле боя это не изменит, подчеркнул он. 

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