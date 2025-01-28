Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае

Видеоролик, на котором дрон и робот-собака «перестреливаются» фейерверками в Китае, стал вирусным в китайском сегменте интернета, сообщили местные СМИ.

Как пишет South China Morning Post, видео показывает, как беспилотник, к шасси которого прикреплены фейерверки, начинает стрелять пиротехникой по роботу-собаке, стоящей на земле. Робот, в свою очередь, уворачивается от атак и отвечает огнем фейерверков, закрепленных на его спине, передает РИА "Новости".

Как отмечает издание, на десятисекундном видео изображены сельскохозяйственный дрон китайской компании DJI и робот-собака от Unitree Robotics. Из видео неясно, управлял ли кто-то этими устройствами или они действовали автономно. Место съемки не раскрывается, однако ролик уже собрал десятки тысяч лайков и комментариев в социальных сетях.

Особый интерес видео вызвало в связи с активным развитием робототехники в Китае. В последние годы в стране активно внедряются беспилотники, промышленные и гуманоидные роботы, что становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Некоторые пользователи назвали это столкновение "первой войной машин", что подчеркивает внимание к технологическим достижениям и их применениям.

Ранее сообщалось, что UBTech Robotics из Шэньчжэня планирует в конце года начать массовое производство гуманоидных роботов для промышленных предприятий, включая автопроизводителей и логистические компании.

Дарья Григоренко