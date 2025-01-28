Войти
Деловая газета "Взгляд"

Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае

352
1
0
Битва дрона с роботом-собакой
Битва дрона с роботом-собакой.
Источник изображения: @ кадр из видео

Видеоролик, на котором дрон и робот-собака «перестреливаются» фейерверками в Китае, стал вирусным в китайском сегменте интернета, сообщили местные СМИ.

Как пишет South China Morning Post, видео показывает, как беспилотник, к шасси которого прикреплены фейерверки, начинает стрелять пиротехникой по роботу-собаке, стоящей на земле. Робот, в свою очередь, уворачивается от атак и отвечает огнем фейерверков, закрепленных на его спине, передает РИА "Новости".

Как отмечает издание, на десятисекундном видео изображены сельскохозяйственный дрон китайской компании DJI и робот-собака от Unitree Robotics. Из видео неясно, управлял ли кто-то этими устройствами или они действовали автономно. Место съемки не раскрывается, однако ролик уже собрал десятки тысяч лайков и комментариев в социальных сетях.



Особый интерес видео вызвало в связи с активным развитием робототехники в Китае. В последние годы в стране активно внедряются беспилотники, промышленные и гуманоидные роботы, что становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Некоторые пользователи назвали это столкновение "первой войной машин", что подчеркивает внимание к технологическим достижениям и их применениям.

Ранее сообщалось, что UBTech Robotics из Шэньчжэня планирует в конце года начать массовое производство гуманоидных роботов для промышленных предприятий, включая автопроизводителей и логистические компании.

Дарья Григоренко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
Робот
1 комментарий
№1
28.01.2025 13:30
Можно снять новую версию "Короткого замыкания" с роботом-собачкой))
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 14:03
  • 7196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.01 13:47
  • 140
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 13:30
  • 1
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
  • 28.01 12:42
  • 11
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 28.01 12:21
  • 2
Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА
  • 28.01 12:08
  • 1
"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"
  • 28.01 07:14
  • 0
Навеяно одной околофлотской дискуссией.
  • 28.01 05:12
  • 26
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 28.01 02:58
  • 6
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 02:07
  • 1
Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции
  • 28.01 02:00
  • 1
Трамп и Путин: непрочные отношения, которые изменят мир (The Times, Великобритания)
  • 27.01 21:39
  • 3
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 19:35
  • 218
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает