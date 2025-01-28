Иран закупил у России истребители Су-35

Генерал КСИР сообщил о покупке Ираном истребителей Су-35

Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил, заявил генерал КСИР Али Шадмани.

Заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия", генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани рассказал о покупке российскими истребителями Су-35, сообщил телеканал SNN, передает ТАСС.

По его словам, эта покупка станет значительным шагом для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны. "Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил", – отметил Шадмани.

В 2023 году власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

Валерия Городецкая