"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"

Полковник Ходаренок: в ЕС ускорили создание танка будущего после неудач Leopard

Европейские производители бронетехники подписали соглашение о совместной разработке основного боевого танка будущего для немецких и французских вооруженных сил. Этот "танк будущего" должен будет заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc. Как показали себя западные танки на Украине и почему им потребовалась замена - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Европейские производители боевых бронированных машин KNDS, Rheinmetall и фирма Thales, занимающаяся оборонной электроникой, подписали соглашение об акционерном капитале проектной компании, которая будет разрабатывать основной боевой танк будущего для Германии и Франции.

Ускорение работ вероятнее всего произошло на основе опыта применения главных боевых танков, полученного в ходе вооруженного конфликта на Украине. Считается, что подписание подобного соглашения еще на шаг приблизило начало реальной работы над программой, которая годами откладывалась из-за разногласий между партнерами. Об этом сообщает издание Defense News.

Соглашение, подписанное в Париже 23 января, считается необходимым для создания совместной фирмы, говорится в заявлениях компаний. Фирмы объявили о своем намерении создать совместное предприятие почти девять месяцев назад.

Танк будущего

Танк будущего, известный как Основная наземная боевая система (MGCS, Main Ground CombatSystem), предназначен для замены танков немецкого Leopard 2 и французского Leclerc.

В связи с тем, что сроки ввода в эксплуатацию MGCS находятся под угрозой срыва, KNDS и Rheinmetall предлагают конкурирующие концепции боевых машин и их модернизацию в качестве временной меры для эксплуатантов устаревающих танков.

«MGCS представляет собой сочетание уникальных ноу-хау Франции и Германии в области основных боевых танков», - заявил генеральный директор KNDS France Николя Шамусси, назвав это «программой структурирования автономного потенциала Европы в области наземных боевых систем».

В то время как компании заявили, что программа MGCS направлена на замену танков Leopard 2 и Leclerc к 2040 году, в заявлении министерства обороны Франции говорится, что будущий танк заменит французский Leclerc к 2035 году. KNDS видит рынок сбыта для сотен основных боевых танков в течение следующих 10-15 лет, и это произойдет задолго до предполагаемого появления танка будущего.

В 2024 году компания представила усовершенствованные модели Leopard 2 и Leclerc Evolution на оборонной выставке Eurosatory в Париже. Компания Rheinmetall продемонстрировала на выставке версию своего танка KF51 с необитаемой башней, поскольку разработка MGCS заняла больше времени, чем планировалось ранее.

KF51. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Новая «Пантера» (Panther KF51 - германский основной боевой танк. Был представлен концерном Rheinmetall на международной выставке Eurosatory 13 июня 2022 года. Имеет примерно такое же бронирование, как и у его предшественника - танка Leopard 2A7) представляет собой существенную модернизацию Leopard 2. Вместе с тем силовой агрегат (дизель V12 MTU MB 873 Ka-501), трансмиссия и ходовая часть не претерпели существенных изменений. «Пантера» легче Leopard 2A7 на три тонны (ее масса составляет 59 тонн) и имеет запас хода около 500 км.

Новые угрозы

Тем временем угрозы для тяжелой бронетехники на поле боя постоянно растут, и беспилотные летательные аппараты стали основным средством для уничтожения танков в ходе вооруженного конфликта на Украине. В этой связи в сентябре прошлого года концерн Rheinmetall представил модернизированную версию британского боевого танка Challenger со 120-мм гладкоствольной пушкой и улучшенной броней, что, по словам компании, - шаг вперед в повышении живучести этой боевой машины.

Challenger II. Источник: Алина Джусь/«Газета.Ru»

В то время как KNDS Deutschland продолжает производить Leopard 2, получив в последние годы заказы или планируя поставки в такие страны, как Швеция, Литва, Чехия и Нидерланды, KNDS France выпустила свой последний танк Leclerc в 2008 году, хотя компания работает над модернизацией существующих танков для французской армии.

Что касается Rheinmetall, то немецкая компания открыла танковый завод в Венгрии в 2023 году, планирует совместно с Leonardo начать производство новых танков в Италии и предложила создать завод в Украине для производства до 400 танков KF51 «Пантера» в год.

Проектная компания MGCS станет генеральным подрядчиком на следующем этапе программы танка будущего после заключения контракта с федеральным управлением по оснащению бундесвера (German federal office for Bundeswehr equipment). В частности, совместная компания «консолидирует концепцию» и основные технологические основы системы.

Работа над MGCS была разделена на восемь основных направлений, и проектная компания передаст их на субподряд различным компаниям. В программу будут включены создание перспективного тяжелого танка наряду с беспилотными бронированными машинами и оснащением инновационным вооружением.

Как показали себя западные танки

ВСУ получили 14 британских танков Challenger 2. Два из них уже сожгли российские бойцы (по другим данным, четыре). Какого-либо влияния боевых бронированных машин Туманного Альбиона на ход боевых действий не отмечено. Challenger 2 весит минимум 65 тонн, а танк с дополнительными бронированными панелями и экранами может весить до 80 тонн. В период распутицы на Украине маневренные характеристики подобной машины вызывают большие сомнения. Да и где сейчас эти танки - толком неизвестно.

Трофейный танк M1 Abrams на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

США передали ВСУ несколько десятков танков M1A2 Abrams. Незначительное количество этих боевых машин также никак не повлияло на ход боевых действий. Более 20 из 31 танка Abrams были уничтожены, выведены из строя или захвачены. Словом, супероружием Abrams на полях сражений себя не показал.

Примерно такая же участь постигла и германские танки Leopard различных модификаций, включая и новейшие Leopard 2А6 - их потеряно больше всего, около 40 единиц (но их и передано ВСУ было больше, чем всех остальных танков). Ожидавшаяся в Киеве паника среди российских солдат от одного только появления германских танков на поле боя не оправдалась.

В целом, от основных боевых танков западных стран ожидали гораздо большего и считали эти боевые машины неуязвимыми. Но ожидания так и остались ожиданиями.

По большому счету, вооруженный конфликт на Украине всерьез поставил вопрос - а остается ли в условиях современной войны танк основной ударной силой сухопутных войск? И однозначного ответа, похоже, на сегодня нет.

Это касается не только танков. По большому счету, и всю концепцию боевых машин пехоты надо уточнять на основе богатого опыта, полученного в ходе СВО. По всей видимости, и легкобронированная техника исчерпала себя как основное боевое средство пехоты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок