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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Дронов много не бывает

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Источник изображения: belvpo.com

В настоящее время уже никто не сомневается в неоспоримости того факта, что беспилотные комплексы и системы прочно укоренились на современных полях сражений, завоёвывая своё место в качестве важнейшего элемента современной войны. Недаром Украина и Россия оказалась среди первых стран мира, принявших решение о создании нового рода войск – Сил (войск) беспилотных систем.

В свою очередь, Беларусь, из-за своего географического положения и союзнических отношений с Российской Федерацией, прилагает максимум усилий, чтобы находиться в русле современных тенденций военного дела. Соответственно, белорусское военное ведомство активно ведёт работу по насыщению своих войск беспилотными авиационными комплексами.

Так, например, в 2024 году на вооружение белорусской армии был принят первый ударный беспилотный комплекс отечественного производства – БЛА-камикадзе «Чекан-В» и разведывательный беспилотный авиационный комплекс «Беркут-3».  В этом году планируется завершить разработку и поставить в войска новый беспилотник «Квадро-М», являющийся модернизированной версией «Квадро-1400» (уже стоит на вооружении) и имеющий возможность для сброса боеприпасов. В целом же, как заявляют в минобороны Беларуси, по итогам проведенных испытаний в 2025 году, предполагается получить для армии «широкую линейку ударных беспилотников».

Тем не менее, реалии сегодняшних дней таковы, что возможности предприятий белорусского военпрома пока не в состоянии в одиночку обеспечить вооружённые силы дронами в требуемом количестве. Опыт СВО показывает, что для успешного ведения активных боевых действий в ходе современного вооружённого конфликта необходимы огромные объёмы беспилотников различных типов, а их расход может составлять до 1 тыс. дронов ежемесячно.

Учитывая данное обстоятельство, белорусское военное ведомство изыскивает дополнительные возможности для снабжения армии беспилотными комплексами и системами. В первую очередь – это поставки из союзнических стран, и наиболее перспективным направлением выглядит Китай, в то время как Россия, по известным причинам, так же находится в процессе решения этой проблемы.

В настоящее время в Китае насчитывается около 2 тыс. организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотников. Среди них особо можно выделить компании DJI (Dajiang Innovation Technology Co) и Autel Robotics. Компания DJI известна тем, что уже 10 лет  занимает 70 % мирового рынка БПЛА, а её дрон DJI Mavic 2 наилучшим образом зарекомендовал себя в ходе СВО (кстати, в белорусской армии он так же присутствует). Autel Robotics быстро завоевала репутацию на рынках ведущих стран мира после успеха дронов X-STAR и последующей серии EVO. Autel также имеет обширные дочерние базы в США, Германии, Италии и Сингапуре. Вместе с тем, она является второй фирмой по масштабам экспорта дронов из Китая в Россию, вследствие чего попала под санкции правительства Великобритании. К слову, компания DJI так же давно находится под пристальным вниманием, но уже со стороны властей США, и подвергается некоторым ограничениям в своей деятельности.

Принимая во внимания эти рестриктивные меры, для китайских производителей дронов Беларусь, как и Россия, предстаёт в довольно-таки выгодном свете в качестве приобретателя их продукции. Учитывая крепнущее взаимодействие между Беларусью и Китаем в сфере военно-технического сотрудничества, налаживание взаимовыгодного процесса поставок беспилотников китайского производства для белорусской армии уже сейчас выглядит очень перспективным направлением.

Владимир Вуячич

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Дронов много не бывает