Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп

Возвращение Трампа в Белый дом который день муссируется в Европе, что подчеркивает ее зависимость от США. Там задаются вопросом, чего ждать от новой администрации, хотя американский политик никогда не скрывал своих намерений заставить Старый Свет платить «за свою безопасность».

В свой первый срок Трамп требовал от европейских членов альянса тратить на военные нужды до 2 % от ВВП, теперь ставки выросли и глава Белого дома требует 5 %. Кроме того, Трамп заявил о намерении возложить на ЕС расходы по содержанию американского воинского контингента в Европе. Якобы такова цена сдерживания России и обеспечения их безопасности, которую не должны нести американские налогоплательщики.

Без возражений принял слова Трампа генсек Североатлантического альянса. Последние заявления Рютте, четко указали на поддержку им увеличения расходов и расширения производства в оборонном секторе. Стоит ожидать, что на саммите НАТО в Гааге в июне т.г. это будет принято к обязательному исполнению.

Независимо от того, на каком размере военных расходов в конечном итоге остановится Европа и НАТО, Минску необходимо принимать во внимание, что соседние страны уже в лидерах блока. Например, Польша в настоящее время тратит 4,7 % ВВП и намерена их нарастить до 5 %, Литва взяла на себя обязательство выделять до 6 % от ВВП в 2026-30 гг, Латвия – считает возможным тратить на оборону 4 % от ВВП.

При этом администрация Трампа, конечно, позаботится о том, чтобы большая часть из этих средств пошли на закупку вооружений американского производства. Не зря появились новости о планах Трампа сократить численность американских военных в Европе на 20 %, до 80 тыс. человек. Европе придется компенсировать уход американцев, и либо увеличить национальные ВС, либо повысить их эффективность и боевые возможности за счет закупки новых образцов ВВСТ. Американская администрация постарается, чтобы тут в стороне не остался ее ВПК.

Надо отметить, европейцы и так до 70 % военной техники закупают у США. Например, Варшава обзавелась американскими танками Abrams, самолетами F-35, вертолетами AH-64E Apache, РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot. В перспективе закупки могут включать новые самолеты (возможно F-15), самолеты-заправщики и ДРЛО. Поляки готовы платить за модернизацию F-35 до носителей ядерного оружия. В Варшаве ждут, что заинтересованные в расширении бизнеса американцы взамен могут им предоставить доступ и к ядерному оружию. Надо сказать, что вопрос их участия в программе союзников по «ядерному обмену» по-прежнем остается открытым.

Речь идет о танках, РСЗО и ЗРК, самолетах, которые стоят или будут размещены у границ Беларуси. В перспективе, стараниями Варшавы, это может быть и ядерное оружие.

Милитаризация Польши и прибалтийских республик усиливает риски и вызовы для национальной безопасности и втягивает Минск в гонку военных бюджетов.

Не секрет, что Беларусь вынуждена в ответ на политику соседних стран, повышать боевые возможности своей Армии за счет поставок новых видов вооружений. Так в минувшем году, авиационные воинские части пополнили вертолеты Ми-35М, войска ПВО – ЗРК «Тор-М2». Также продолжается поставка радиолокационных средств – «Противник-ГМ», «Восток», «Роса». Модернизированные танки Т-72БМ2 поступили в СВ. Ведется закупка БАК, средств борьбы с ними и пр. средств.

При этом расходы на оборону Минск планирует исходя из плана обороны, который разработан на основании утвержденного Президентом страны замысла обороны Беларуси на 2026-30 гг. Даже при увеличении финансирования военных нужд, в целом бюджет Республики продолжает сохранять социальную направленность.

Сергей Острына