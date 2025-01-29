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"Гидроприбор" представил новые производственные объекты главе Морской коллегии

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В минувшие выходные помощник президента РФ – председатель Морской коллегии Николай Патрушев, находясь в Петербурге с рабочим визитом, посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор". Предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Николай Патрушев и представители официальной делегации осмотрели сборочный и механосборочный цеха производственного комплекса "Гидроприбора", где ознакомились с современными технологиями выпуска продукции для ВМФ и с новыми разработками концерна, в том числе – с перспективными новинками в сегменте высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Визит Николая Патрушева на предприятие "Морское подводное оружие – Гидроприбор"

Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"


На совещании, состоявшемся в рамках рабочей встречи, Николай Патрушев обсудил с руководством концерна перспективные направления научных исследований, финансово-экономические показатели деятельности предприятия, производственную загрузку и ключевые вопросы модернизации производства.

Как отметили в пресс-службе "Гидроприбора", за последние годы в концерне завершена реконструкция многих цехов, созданы новые производственные участки и комплексы. В 2024 году введён в эксплуатацию лабораторно-испытательный корпус, оснащённый современным оборудованием. В этом году начнёт работать новый корпус, где организуют около 30 производственных участков.

Генеральный директор концерна Владимир Патрушев рассказал, что расширение производства и внедрение в рабочий процесс новейшего оборудования позволяет работать эффективно и справляться с увеличением объёма заказов. В настоящее время производственные мощности "Гидроприбора" загружены полностью, портфель заказов сформирован на несколько лет вперёд.

Кроме того, помощнику президента России представили результаты деятельности концерна как Государственного научного центра. В составе научно-производственной школы "Гидроприбора" – более 40 ученых и 20 аспирантов. На предприятии проводится подготовка кадров высшей квалификации на базе аспирантуры и докторантуры, работает диссертационный совет по научной специальности "Вооружение и военная техника".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Патрушев Николай
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