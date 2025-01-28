Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы

Еженедельная подборка новостей промышленности России. ZALA представила новую пусковую установку для «Ланцета», которая сделает удары беспилотников еще точнее и безопаснее. Московская компания «ТЕХНОРЭД» начала серийные поставки промышленных роботов и компонентов. Завод «Авиакор» завершает изготовление фюзеляжа первого опытного ТВРС-44 «Ладога». Также расскажем о выпуске первых пассажирских вагонов нового габарита Т от Трансмашхолдинга.