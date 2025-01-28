Войти
РИА Новости

"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ

391
0
0
Работа расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Аналитик Меркурис: Россия нанесла ВСУ стратегический удар в ДНР

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Так он отреагировал на сообщения о том, что российские войска почти одновременно освободили Великую Новоселку и город Дзержинск (украинское название — Торецк).

"Это огромная психологическое и стратегическое поражение для Украины. Фактически это катастрофа", — заявил эксперт.

Как отметил Меркурис, населенный пункт Великая Новоселка удерживал остатки украинской обороны на юго-западе Донбассе, а его освобождение открывает русским дорогу на Днепр.

В середине января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что город Дзержинск полностью перешел под контроль российских войск. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что освобождено уже практически 95% территории города, противник оставался частично в районе шахты "Торецкая" и в частном секторе.

В воскресенье Минобороны России сообщило о полном взятии под контроль поселка Великая Новоселка. Как отметило ведомство, за сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.

Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 14:03
  • 7196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.01 13:47
  • 140
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.01 13:30
  • 1
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
  • 28.01 12:42
  • 11
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 28.01 12:21
  • 2
Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА
  • 28.01 12:08
  • 1
"От Запада ожидали большего". После неудач на Украине в ЕС создадут "танк будущего"
  • 28.01 07:14
  • 0
Навеяно одной околофлотской дискуссией.
  • 28.01 05:12
  • 26
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 28.01 02:58
  • 6
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 28.01 02:07
  • 1
Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции
  • 28.01 02:00
  • 1
Трамп и Путин: непрочные отношения, которые изменят мир (The Times, Великобритания)
  • 27.01 21:39
  • 3
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 19:35
  • 218
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает