Британские военные "готовы к захвату российских кораблей-шпионов" (Daily Express, Великобритания)

Express: британские военные готовы "захватывать" российские суда у своих берегов

Британия настаивает на том, что российские суда ведут разведку и повреждают подводные коммуникации в Северном море. ЦРУ уведомило Лондон о повышении уровня угрозы до "значительного". Теперь британские военные готовятся — ни много ни мало — захватывать российские суда, пишет Express.

Марко Джаннанджели (Marco Giannangeli)

Британские силы быстрого развертывания готовы высаживаться на борт российских судов и захватывать их в море при наличии улик, указывающих на повреждение ими подводных трубопроводов и кабелей.

Такого рода действия называют "наихудшим сценарием", и о них заговорили после того, как США снова выступили с предупреждениями о том, что Россия систематически наносит на карту британские подводные кабели и трубопроводы, делая это при помощи электронных маркеров в рамках секретной операции по подготовке "планов целей".

Британия настолько сильно зависит от подводных кабелей связи, что даже внесла их в список "критической инфраструктуры".

Россия начала эту операцию еще в 2015 году в Гренландии и Норвегии. Но сейчас ЦРУ повысило уровень угрозы британской инфраструктуре до "значительного", сообщив об этом Лондону на совместных брифингах.

На прошлой неделе министр обороны Джон Хили был вынужден строго предупредить Путина. Он заявил: "Мы знаем, что вы делаете, и мы не станем уклоняться от решительных действий по защите нашей страны".

Он сообщил, что военное командование в ноябре отдало приказ британским ВМС перехватить российское разведывательное судно "Янтарь" (Речь идет об океанографическом судне "Янтарь", которое занимается исследованиями, а не разведкой. – Прим. ИноСМИ) в Ла-Манше, отправив для выполнения этой задачи фрегат "Сомерсет" и новое многоцелевое судно-носитель подводных беспилотников "Протей".

"Янтарь" — один из 50 кораблей, подчиненных Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ). Он может отправлять на глубину роботов, способных действовать как в Ла-Манше, так и в Северном море.

Официально ГУГИ не входит в состав российского ВМФ, но подчиняется напрямую Министерству обороны в Москве, а личный состав набирает из 29-й дивизии подводных лодок Северного флота.

"Мы понимаем, что они сбрасывают электронные маркеры. Это такие современные передатчики, которые можно включать и выключать по необходимости. Они передают точные цифровые координаты важнейших подводных трубопроводов", — заявил американский военный источник.

"Электронные маркеры сбрасывают с полупогружных лодок, и они работают, когда "Янтарь" следует заданным курсом. Сейчас нам предельно ясно, что эту операцию санкционировал Владимир Путин, и что в ходе ее проведения создается цифровая карта критической подводной инфраструктуры, по которой будут наноситься удары в ходе будущего конфликта с НАТО", — продолжил он.

В декабре финский спецназ захватил танкер, перевозивший российскую нефть в Балтийском море. У финнов возникли подозрения, что это судно повредило подводный силовой кабель, проложенный между Финляндией и Эстонией, целенаправленно волоча по дну свой якорь.

Позднее выяснилось, что с танкера Eagle S при прохождении Ла-Манша в воду сбрасывали "устройства типа датчиков".

Это судно входит в состав теневого флота, которым пользуется Россия для обхода санкций. Там огромное количество аппаратуры слежения и ноутбуков, что весьма необычно для нефтяного танкера. На борту судна также найдены "огромные чемоданы".

Полученные разведданные пересылаются в Россию для дальнейшего анализа.

Британия является трансатлантическим хабом, вокруг которого по дну океана в Европу проложены сотни оптоволоконных кабелей, и посредством которых осуществляются финансовые операции на триллионы фунтов стерлингов.

Среди них кабель Havfrue/AEC-2 длиной семь тысяч километров, которым совместно владеют Google и Facebook*. Он проложен от Нью-Джерси до Ирландии, Дании и Норвегии. Там есть кабель компании Google Grace Hopper протяженностью 6,4 тысячи километров, идущий от Нью-Йорка до Корнуолла и далее до испанского Бильбао.

В рамках натовского ответа на российскую военную операцию совместные экспедиционные силы под командованием Британии отправили в Балтийское море группу кораблей с задачей следить за деятельностью путинских кораблей-шпионов.

Королевские ВВС отправляют на патрулирование в Северное море четыре морских патрульных самолета "Посейдон". Надо понимать, что в этом районе действуют натовские подводные лодки, в том числе британские субмарины типа "Астьют".

Министр Хили не стал раскрывать, какие действия может предпринять Британия, однако отметил финскую операцию, добавив, что Лондон отреагирует "самым решительным образом".

Британскую морскую оперативную группу повышенной боеготовности возглавляет 42-е подразделение коммандос королевской морской пехоты, но в ее состав также входят подразделения Особой лодочной службы (SBS). В последний раз они были в деле в 2020 году, когда 16 спецназовцев из состава SBS спустились на тросах с вертолета "Чинук" на борт танкера Nave Andromeda, следовавшего под либерийским флагом недалеко от острова Уайт. Командир группы подал сигнал тревоги, обнаружив на борту семерых нигерийцев, находившихся там нелегально, и подумав, что судно захвачено.

Похожий инцидент произошел двумя годами ранее, когда бойцы Особой лодочной службы взяли штурмом итальянский сухогруз Grande Tema, получив от капитана сигнал о том, что четыре нелегальных пассажира угрожают экипажу железными прутьями.

Вчера вечером высокопоставленные военные источники сообщили, что морская оперативная группа повышенной боеготовности находится в режиме ожидания, готовая подняться на борт любого судна и задержать его, если оно будет осуществлять подозрительные действия в районе нахождения британской подводной инфраструктуры.

"Они регулярно готовятся к такого рода действиям, и они готовы, — сказали эти источники. — Но, конечно, для этого понадобится политическое решение на самом высоком уровне, и такие решения наверняка будут приниматься в индивидуальном порядке".

Александр Лорд из группы оценки стратегических рисков Sibylline сообщил: "Российские сухопутные войска сталкиваются с проблемами на Украине, но подводные силы России за пределами Черного моря с началом военной операции в 2022 году только усиливаются".

У России есть подводные лодки, способные с помощью режущего оборудования повреждать кабели. Но если они будут действовать открыто, Путин лишится возможности правдоподобно отрицать причастность Москвы к таким действиям.

Лорд добавил: "Российская морская доктрина разрешает задействовать гражданские суда для проведения тайных операций. Она размывает грань между торговыми судами и военными кораблями, что осложняет деятельность НАТО по обеспечению безопасности критической подводной инфраструктуры".

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