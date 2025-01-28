Medya Günlüğü: Украина начала совершать атаки, причиняющие ущерб ЕС и НАТО

Зеленский больше не учитывает интересы своих союзников, пишет Medya Günlüğü. Атака на "Турецкий поток" и отказ от транзита российского газа в Европу, несмотря на все предоставленные Москвой льготы, показывают, что для Киева "красных линий не осталось".

В середине января текущего года украинская армия предприняла попытку масштабной атаки на компрессорную станцию на юге России, которая осуществляет подачу природного газа в трубопровод "Турецкий поток".

Это нападение, произошедшее всего через неделю после прекращения транзита газа в страны Евросоюза через украинскую территорию, в случае успеха могло разрушить последний газопровод, поставляющий газ в страны на востоке и юго-востоке ЕС, лишить Турцию основного канала импорта голубого топлива и значительных доходов от транзита. Данный инцидент вошел в историю как крайне тревожный пример того, как Владимир Зеленский и его армия готовы нанести колоссальный экономический ущерб не только России, но и в то же время странам ЕС и НАТО, которые долгое время оказывают Киеву разнообразную и довольно щедрую поддержку.

Стоит вспомнить, что Украина была транзитным регионом поставок российских углеводородных ресурсов в Европу с первых дней обретения независимости еще в советский период. Со временем газ стал не только важным источником дохода для киевского руководства, но и политическим оружием против Москвы. В советский период в различных регионах Украины были построены крупные газо- и нефтепроводы, снабжающие значительными объемами энергии большую часть этой страны, а также Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Чехии, Словакии и балканских стран. После распада СССР Киев начал получать стабильный поток довольно высоких выплат от российской компании "Газпром" за прокачку газа в ЕС, а также сумел добиться от Москвы больших скидок на газ для украинского бизнеса и населения.

Несмотря на то, что предоставленные Россией ресурсы и льготы были одним из постоянных и регулярных источников наполнения украинского государственного бюджета и реальной поддержкой местной промышленности, киевское правительство неоднократно вступало в конфликт с Россией, требуя дополнительных платежей за транзит, новых привилегий и льгот для собственных потребителей. В некоторых случаях Киев даже зимой блокировал прокачку газа в европейские страны, что приводило к энергетическим кризисам в Европе. Кроме того, неоднократно воровал топливо из трубопроводов, по которым поставки газа уже были оплачены Германией и другими странами ЕС. Россия, несмотря ни на что, до прихода прозападного правительства к власти на Украине в результате госпереворота в 2014 году, шла на значительные уступки своему юго-западному соседу в этой сфере, исправно оплачивала счета за транзит природного газа и даже зачастую закрывала глаза на долги Киева за газ, нефть и другие ресурсы.

Поставки вопреки военному конфликту

Даже после того, как отношения между двумя странами окончательно ухудшились и дошли до стадии вооруженного конфликта, транзит газа в ЕС по украинской газотранспортной системе продолжался до 1 января 2025 года, когда Владимир Зеленский полностью прекратил прокачку топлива своим западным соседям. А два года назад европейские страны лишились еще двух каналов поставок голубого топлива из России после взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море и решения Польши прекратить поставки российского топлива в Германию. Вследствие этого последним действующим маршрутом поставок газа в страны ЕС по трубопроводам стал "Турецкий поток", снабжающий как Турцию, так и ряд стран Восточной Европы. Если бы атаки, предпринятые ВСУ 13 января с использованием беспилотных летательных аппаратов, достигли цели, то для таких стран, как Венгрия или Сербия, наступил бы настоящий энергетический кризис и социально-экономическая катастрофа, при этом ущерб турецкой экономике тоже был бы чрезвычайно велик. Чтобы оценить последствия столь безрассудных действий Киева, достаточно отметить, что доля российского газа в энергобалансе Турции составляет около 40%, а скидки "Газпрома" на топливо и доходы Анкары от транзита исчисляются миллиардами долларов.

Украину не волнуют интересы союзников

Тот факт, что украинские силы начали совершать атаки, причиняющие значительный ущерб странам ЕС и НАТО, свидетельствует о том, что правительство Владимира Зеленского больше не учитывает интересы своих соседей и союзников. Желание нанести как можно больший урон России и попытки создать видимость некоторых военных успехов явно перевешивают прагматизм государственной политики Украины в отношениях с ее европейскими партнерами и Турцией, обладающей второй по величине армией НАТО. Хотя украинская сторона в ходе конфликта получила большое количество турецкой военной техники, в первую очередь современные беспилотные летательные аппараты "Bayraktar", благодарность Владимира Зеленского и его команды можно назвать лишь диверсией, направленной на прекращение строительства крупнейшего в регионе энергетического хаба и на потерю значительных доходов от транзита и реэкспорта газа.

Красных линий не осталось

Следует отметить, что в последнее время Украина терпит серьезные поражения на фронте и ежедневно теряет контроль над десятками квадратных километров территории. В столь безнадежной и отчаянной ситуации для Владимира Зеленского, кажется, никаких красных линий не осталось. А это представляет реальную опасность для соседних стран, которым любое его желание продемонстрировать успех может серьезно навредить. Учитывая, что подобные атаки способны нанести многомиллиардный ущерб экономике и долгосрочным национальным интересам европейских стран и Турции, такого рода действия и диверсии, очевидно, должны жестко пресекаться и подавляться.