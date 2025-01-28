Москва ждет от Вашингтона изменения доктринальных подходов к стратстабильности

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности при условии изменения Вашингтоном доктринальных подходов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Готовность вести диалог у нас имеется, при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное в практических действиях на российском направлении", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

Он заявил, что заявление президента России Владимира Путина об открытости к диалогу по стратегической стабильности не означает отмены сигналов, которые Москва ранее неоднократно доводила до Вашингтона.

"Это совокупность сигналов, которая направлялась и до смены администрации, и которые, я надеюсь, уже услышали люди Трампа, хотя им, наверное, не совсем до диалога по стратстабильности - они во многом заняты выяснением того, какие борты можно использовать для депортации незаконных мигрантов, какие тарифы нужно вводить в отношении непослушных и прочее. Это важнее, наверное, для них, чем стратстабильность", - сказал замглавы МИД РФ.