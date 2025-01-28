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Военное обозрение

Британские моряки спутали испускание газов китами с сигналами русских шпионских дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Курьезный случай недавно произошел с британскими военными моряками. Как пишет издание The Sun, акустики Королевских ВМС подняли тревогу у берегов Шотландии, уловив «подозрительные звуковые волны».

В материале говорится, что изначально сигнал, зафиксированный сонарами, натолкнул британских моряков на мысль, что его испускают российские дроны, находящиеся на морском дне и предназначенные для слежения за подводными лодками Королевского флота.

Между тем, позднее оказалось, что источник «подозрительных звуков» имеет вполне природное происхождение. Более того, те, кто их издавал, не имеют никакого отношения ни к России, ни к шпионажу.

Как пишет издание, британские акустики подняли тревогу из-за проплывавших неподалеку и испускавших газы китов. Вот так метеоризм у самых крупных в мире млекопитающих вызвал переполох у специалистов некогда грозного Королевского флота.

Стоит отметить, что, несмотря на комичность инцидента, он ярко характеризует напряженность среди западных военных касательно наших технологических возможностей. Кроме того, ситуация в очередной раз указывает на то, что европейские страны НАТО сегодня рассматривают Россию как основную угрозу.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
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