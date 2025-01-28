В Иране представили тяжелый ударный БПЛА Gaza

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В ходе масштабных военных учений под кодовым названием «Великий Пророк» Космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили новый сверхтяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Gaza.

В материале говорится, что ударный дрон обладает впечатляющими техническими характеристиками. При размахе крыльев в 22 метра и взлетной массе достигает 3 100 килограммов, БПЛА способен находиться в воздухе до 35 часов, развивая скорость до 350 километров в час.

Грузоподъемность беспилотника составляет не менее 500 килограммов, что позволяет ему нести до 13 бомб. Дальность полета «Газы» достигает 1 000 километров.

В рамках учений Космические силы КСИР впервые успешно применили новый БПЛА для успешного уничтожения восьми целей. Это подтвердило боевую эффективность дрона и его способность выполнять сложные задачи.

В статье также указано, что ранее в тот же день командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что современные иранские беспилотники, используемые элитными подразделениями, успешно запустили ракеты с функциями искусственного интеллекта в ходе крупных военно-морских учений в Персидском заливе.