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Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, заявил глава МИД страны Петер Сийярто

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Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил на своей странице в одной из соцсетей, что его страна получила от властей Евросоюза гарантии энергетической безопасности, которые Будапешт ставил условием своего голосования за продление санкций против России.

Венгрия получила запрошенные ею гарантии энергетической безопасности. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны-члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, обеспечивающей поставки в страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза

- заявил Сийярто.

Сегодня же стало известно, что министры иностранных дел государств-членов ЕС договорились продлить антироссийские санкции, о чем сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Таким образом, как ранее говорили некоторые эксперты, Будапешт, «повыпендривавшись», как и во время всех предыдущих продлений санкций, в конце концов согласился с Брюсселем. Напомним, что 31 января истекал полугодовой срок антироссийских санкций ЕС.

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что они поддержат продление санкций против Москвы, если получат от в Брюсселя гарантии энергобезопасности. При этом еще до этого Сийярто отмечал, что санкции против России «полностью провалились».

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