Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, заявил глава МИД страны Петер Сийярто

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил на своей странице в одной из соцсетей, что его страна получила от властей Евросоюза гарантии энергетической безопасности, которые Будапешт ставил условием своего голосования за продление санкций против России.
- заявил Сийярто.
Сегодня же стало известно, что министры иностранных дел государств-членов ЕС договорились продлить антироссийские санкции, о чем сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
Таким образом, как ранее говорили некоторые эксперты, Будапешт, «повыпендривавшись», как и во время всех предыдущих продлений санкций, в конце концов согласился с Брюсселем. Напомним, что 31 января истекал полугодовой срок антироссийских санкций ЕС.
Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что они поддержат продление санкций против Москвы, если получат от в Брюсселя гарантии энергобезопасности. При этом еще до этого Сийярто отмечал, что санкции против России «полностью провалились».