Американская компания отправит на Луну комбайны

Компания Interlune отправит на Луну комбайны для добычи гелия-3

Американская компания Interlune планирует отправить на Луну комбайны для добычи гелия-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам генерального директора компании Роба Мейерсона, Interlune стремится разработать и внедрить систему сбора урожая, «похожую на наземную сельскохозяйственную операцию с использованием пяти комбайнов, каждый из которых размером с большой внедорожник». Руководитель признает, что на получение финансовой отдачи потребуются годы.

Мейерсон напомнил, что стоимость гелия-3 составляет около 20 миллионов долларов за килограмм. Бизнесмен заметил, что ресурс может использоваться для сверхпроводящих квантовых вычислительных приложений (охлаждения устройств до температур, близких к абсолютному нулю) и в качестве топлива для термоядерных реакторов на Земле.

Геолог-исследователь Ласло Кестхейи из Научного центра астрогеологии Геологической службы США во Флагстаффе (штат Аризона) настроен менее оптимистично, чем глава Interlune. Ученый заявил, что недавно лунный гелий-3 был классифицирован в качестве «предположительно неизвлекаемого ресурса». По его данным, лунный реголит, привезенный во время миссий Apollo, содержал очень малые концентрации гелия-3 — от 2,4 до 26 частей на миллиард. «Чтобы получить килограмм [гелия-3], нужно переработать от ста тысяч до одного миллиона тонн [реголита], но он есть, и его можно измерить», — сказал специалист.

Поисковая миссия Interlune запланирована на 2027 год. Осваивать естественный спутник Земли компания планирует при помощи космического корабля Starship.

В январе 2006 года Николай Севастьянов, занимавший должность главы Ракетно-космической корпорации «Энергия», заявил, что российская база на Луне появится раньше американской. Тогда же он пообещал, что в 2015-м заработает российский космический корабль для полетов на естественный спутник Земли, будет введен в строй межорбитальный буксир и начнется добыча гелия-3 на Луне.