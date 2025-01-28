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ЦАМТО

Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"

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БМП KF41 «Линкс»
БМП KF41 «Линкс».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 27 января. В ходе Международной конференции по бронетехнике Defence iQ 2025 (IAV 2025, Фарнборо, Великобритания) стали известны некоторые подробности по планам закупки Италией танков KF51 "Пантер" (Panther) и БМП KF41 "Линкс" (Lynx) производства Rheinmetall.

Как сообщает Defence-industry.eu, Министерство обороны Италии подтвердило свое намерение закупить до 380 новых танков и более 1000 боевых машин пехоты в рамках двух крупных программ.

Первая программа направлена на замену устаревших танков C1 и C2 Ariete. При этом ОБТ KF51 "Пантер" подвергнутся значительным модификациям для соответствия итальянским эксплуатационным требованиям. Программа также будет включать вспомогательные машины на платформе KF51. Хотя точный бюджет этой инициативы остается нераскрытым, ожидается, что он превысит 10 млрд. евро.

Вторая программа предусматривает приобретение около 1050 БМП для замены устаревшего парка VCC-80 Dardo. Машины будут базироваться на платформе KF41 "Линкс" и разработаны в 16 различных вариантах. Конфигурации включают боевые машины пехоты, командирские машины, самоходные минометы (как 120-мм, так и 81-мм), противотанковый комплекс, артиллерийские разведывательные машины, машины инженерной поддержки и т.д. Общая стоимость программы оценивается в 16 млрд. евро.

Напомним, что ранее Италия планировала закупить танки "Леопард-2A8" производства KNDS Deutschland и намеревалась присоединиться к программе разработки танка следующего поколения MGCS (European Main Ground Combat System). ОБТ "Леопард-2A8" должны были производиться на заводе Leonardo в Италии, однако переговоры между итальянской фирмой и KNDS завершились безрезультатно.

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Страны
Великобритания
Италия
Продукция
Leopard-2
MGCS
Град РСЗО
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Leonardo
Rheinmetall
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