Иранские военные научились использовать РСЗО для постановки морских мин

В минувшие выходные иранское государственное телевидение показало сюжет о военно-морских учениях Корпуса стражей исламской революции (КСИР), во время которых реактивную систему залпового огня "Фаджр-5" применили для постановки морских мин. Как отмечает Navy Recognition, такое новшество вызвало удивление в военных кругах.

Традиционно морские мины устанавливаются с использованием специализированных военно-морских судов или самолетов. Тем не менее, адаптация Ираном системы "Фаджр-5" для доставки мин представляет собой инновационный подход, который может иметь серьезные последствия как для региональной, так и для глобальной морской безопасности, указывается Navy Recognition.

Запуск РСЗО "Фаджр-5", Иран Navy Recognition

РСЗО "Фаджр-5" средней дальности предназначена для ведения артиллерийского ракетного огня на дистанции от 80 до 100 км (в зависимости от модификации боеприпасов). Обычно пусковые установки размещают на колесных шасси, что делает систему высокомобильной и способной к быстрому развертыванию на различных участках местности.

Реактивные снаряды системы "Фаджр-5" могут оснащаться различными боевыми частями, включая осколочно-фугасные и противопехотные, а также, как показали недавние учения, морские мины.

Как отмечает Naval Recognition, использование РСЗО для постановки морских мин позволяет создать высокомобильное и эффективное средство создания минных полей, не полагаясь на более заметные и уязвимые специализированные минные заградители. Способность "Фаджр-5" быстро развертывать мины на большой площади делает этот метод мощным инструментом.

Морские мины, в целом, долгое время остаются важным инструментом в асимметричной войне. Они особенно эффективны в узких проходах или в районах с интенсивным движением, где могут значительно затруднить движение вражеских военно-морских сил или коммерческих перевозок. Используя систему ракетной артиллерии для установки этих мин, Иран нашел способ повысить свои возможности по блокированию противника, особенно в таких критических коридорах, как Ормузский или Баб-эль-Мандебский пролив. Учитывая важность этих водных путей в мировом транзите энергоносителей, возможность использовать РСЗО для быстрой и скрытной установки морских мин может иметь катастрофические экономические и геополитические последствия для оппонентов Тегерана.

Navy Recognition напоминает, что ранее российские войска приняли на вооружение систему постановки мин "Земледелие", которая также представляет собой модификацию РСЗО.