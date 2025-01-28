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Известия.ru

«Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12

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Источник изображения: Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» создал две новые модификации автомата АК-12 — укороченную и малогабаритную, модели впервые покажут на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) в феврале. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе компании.

«Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейшие 5,45-мм автомат АК-12 укороченный (АК-12К) и 5,45-мм автомат АК-12 малогабаритный (АК-12СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)», — говорится в сообщении.

Модификации имеют улучшенные эргономические, технические, эксплуатационные показатели, отметили в пресс-службе. Они разработаны под патрон 5,45х39 мм и предназначены для уничтожения личного состава противника.

«Вместимость магазинов АК-12К и АК-12СК — 30 патронов. В комплектацию автоматов входит прибор малошумной стрельбы (ПМС) массой не более 0,8 кг», — говорится в концерне.

Длина автомата АК-12К в боевом положении составляет 810 мм, масса — 3,4 кг. Длина АК-12СК —750 мм, масса — 3,2 кг.

Оружие модернизировано по опыту применения в спецоперации.

В декабре 2023 года были анонсированы поставки первой партии модернизированных с учетом опыта СВО автоматов АК-12 в российские войска. В том же месяце в концерне сообщили, что АК-12 принят на вооружение в органы внутренних дел, а за весь прошлый год поставки автомата выросли почти вдвое.

Позднее, 30 августа 2024 года, в концерне сообщили, что улучшенная версия автомата Калашникова АК-12 принята на вооружение Росгвардии. Отмечалось, что модель АК-12 является вершиной развития всей системы АК.

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