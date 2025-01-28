Немецкая НАПЛ "Тип-214" осталась единственным претендентом в тендере ВМС Индии по программе P-75I

ЦАМТО, 27 января. Совместное предприятие ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) осталось единственным претендентом в тендере по программе "Проект 75I" (P-75I), предусматривающим строительство в Индии шести НАПЛ, оснащенных ВНЭУ.

По информации индийских СМИ, после тщательной оценки предложений совместное предприятие немецкой судостроительной компании ThyssenKrupp Marine Systems и индийской Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. стало единственным претендентом с НАПЛ "Тип-214" после того, как консорциум испанский Navantia и индийской Larsen & Toubro (L&T) С НАПЛ S-80 не смог выполнить критические требования по ВНЭУ.

По данным индийского информагентства Asian News International (ANI), предложение по поставке испанкой S-80 больше не рассматривается, поскольку оно не соответствует требованиям ВМС Индии. В частности, сообщается, что система ВНЭУ, которую индийские ВМС смогли увидеть в работе во время визита в Испанию несколько месяцев назад, была испытана только на наземном стенде, где, как признает источник ANI, она продемонстрировала свои возможности, однако в индийском конкурсе требовалось, чтобы победитель испытал ее в море. В случае с немецкой "Тип-214" решение по ВНЭУ уже интегрировано на подлодку.

Напомним, что Министерство обороны Индии одобрило реализацию проекта P-75I, предусматривающего строительство на территории страны шести оснащенных воздухонезависимой силовой установкой на топливных элементах НАПЛ в июне 2021 года. Оценочная стоимость проекта превышает 600 млрд. рупий. Новые субмарины также должны иметь возможность применять крылатые ракеты для поражения наземных целей.

Индийскими "стратегическими партнерами" были выбраны компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen & Tubro (L&T). Им была предоставлена возможность сотрудничать с любым из включенных в список зарубежных производителей оригинального оборудования: французской Naval Group с НАПЛ "Скорпен", немецкой ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-214", российским АО "Рособоронэкспорт" (ЦКБ МТ "Рубин") с "Амур-1650", южнокорейской Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) со спроектированной НАПЛ на базе немецкой "Тип-209", а также испанской Navantia с S-80.

Как было заявлено, иностранные производители выступят технологическим партнером и окажут содействие индийскому подрядчику в строительстве НАПЛ с высокой долей компонентов национального производства. Контракт будет заключен Министерством обороны после оценки ответов, представленных двумя "стратегическими партнерами".

Иностранные производители выступят технологическим партнером в модели стратегического партнерства. Они окажут содействие индийскому подрядчику в постройке НАПЛ и обеспечат передачу различных технологий. Это позволят создать производственные линии для строительства подводных лодок в Индии, получить технологии проектирования подводных лодок и сопутствующего оборудования, сделав страну "мировым центром разработки и производства подлодок".

Отмечалось, что проект не только поможет развить базовую отрасль строительства подводных лодок, но также значительно расширить возможности системы производства соответствующих запасных частей / систем / оборудования, связанного с субмаринами. Для достижения этих целей запрос включает требования к высокому уровню содержания национальных компонентов, передаче технологий проектирования / производства / обслуживания подводных лодок и критически важного оборудования.

В октябре 2023 года стало известно, что в короткий список конкурса вошли испанская Navantia с S-80 и немецкая ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) с "Тип-214". Немецкая НАПЛ "Тип-214" оснащена дизель-электрической системой с питанием от двух дизельных двигателей, имеет систему AIP на основе водородных топливных элементов Siemens. Испанская S-80 оснащена тремя дизельными двигателями и будет иметь систему AIP с генераторами биоэтанола.

Navantia для подачи совместной заявки на участие в программе P-75I подписала соглашение о сотрудничестве с индийской компанией Larsen & Toubro. Соглашение последовало за меморандумом о взаимопонимании, подписанным в апреле 2023 года в Мадриде. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems для участия в тендере выбрала верфь Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

Председатель Navantia Рикардо Домингеса Гарсия-Бакеро ранее заявлял, что S-80 полностью соответствует почти всем техническим требованиям проекта P-75(I) без необходимости какой-либо модернизации. Тем не менее, было признано, что инновационная ВНЭУ, которая еще не проверена на практике, несет потенциальные риски ее использования.

Система водородных топливных элементов, используемая TKMS, считается одной из самых зрелых и эффективных технологий. Она работает бесшумно, не создает вибраций и выделяет минимальное количество тепла, что затрудняет обнаружение подлодки тепловыми и акустическими датчиками.

Выбор проверенной конструкции, такой как "Тип-214", минимизирует риски разработки и гарантирует своевременную поставку. Если переговоры пройдут по плану, первая подводная лодка по проекту 75(I) может быть введена в эксплуатацию ВМС Индии в течение трех-пяти лет.