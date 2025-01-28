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ЦАМТО

Франция и Германия создали компанию для разработки танка MGCS

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Концепт MGCS от Rheinmetall
Концепт MGCS от Rheinmetall.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 27 января. KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales 23 января в Париже подписали учредительные документы о создании совместной компании MGCS Project Company GmbH.

Подписание документов состоялось в присутствии министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Штаб-квартира новой компании будет располагаться в немецком городе Кельне.

MGCS (Main Ground Combat System) представляет собой немецко-французскую программу, целью которой является разработка замены для состоящих на вооружении ВС Германии и Франции основных боевых танков "Леопард-2" и "Леклерк" к 2040 году.

После заключения контракта с действующим от имени двух государств Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) компания MGCS Project Company будет в качестве генерального подрядчика отвечать за реализацию следующего этапа программы MGCS.

В частности, она обеспечит разработку концепции и основных технологических элементов перспективной системы вооружения. Компания будет принадлежать компаниям-учредителям в равных долях – по 25%. Это означает, что 50% предприятия получит Германия и 50% Франция.

Реализация франко-германской программы "Основная наземная боевая система" MGCS (Main Ground Combat System) началась в 2017 году. Она предполагает разработку не только танка, но и целого семейства гусеничных бронемашин на едином шасси. Тем не менее, из-за соперничества между французскими и немецкими промышленными компаниями и различными приоритетами вооруженных сил двух стран программа продвигалась медленно.

Во время церемонии в Париже министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус 26 апреля 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепил разделение долей 50/50 в производстве получившего обозначение MGCS танка.

В июне 2024 года на выставке Eurosatory 2024 представители KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales подписали письмо о намерениях, предусматривающее создание компании для реализации опытно-конструкторских работ по франко-германскому проекту MGCS.

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Страны
Германия
Франция
Продукция
Leopard-2
MGCS
Компании
Rheinmetall
Thales
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