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ТАСС

Медведчук: само по себе отстранение Зеленского не приведет к миру на Украине

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Анна Марченко/ ТАСС

Глава движения "Другая Украина" отметил, что в Киеве у власти находится партия войны, за которой стоят Лондон и Вашингтон

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отстранение от власти Владимира Зеленского не принесет скорый мир на Украину. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Устранение Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. <…> Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличаться принципиально не будут", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он отметил, что на Украине у власти находится партия войны, за которой стоят Лондон и Вашингтон. По его словам, "сегодня там нет иных партий, кроме партии войны", и после устранения Зеленского внутри нее возникнет жестокая конкуренция. "Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу", - написал политик. Он подчеркнул, что Зеленский все еще руководит страной только благодаря действиям Великобритании. "Зеленский цепляется еще за власть и вообще жив только потому, что у американцев пока недостаточно сил, чтобы вышвырнуть британцев из Киева", - добавил Медведчук.

По мнению политика, тяжелая ситуация на Украине может повлечь за собой потерю территорий, что подталкивает Запад к мирным переговорам. "Внутреннее напряжение в Киеве что с Зеленским, что без него, будет способствовать новым территориальным потерям. Это уже подталкивает коллективный Запад к переговорному процессу", - указал Медведчук. Вопрос, по его словам, состоит в том, "можно ли будет с кем-то в Киеве договариваться и, главное, зачем". "Зеленский [Дональду] Трампу явно не союзник в переговорах, и президент США рано или поздно это поймет", - считает политик.

Медведчук отметил слабость переговорных позиций Украины, акцентируя внимание на нелегитимности Зеленского. "Позиция Украины все менее будет учитываться (в переговорном процессе - прим. ТАСС) не только потому, что страна истощена, но и потому, что нелегитимное руководство страны в принципе ничего толкового никому предложить не может", - добавил он.

Политик также подчеркнул, что отведенная Зеленскому Западом роль "наживки" сменилась на роль "склеванного червячка". Зеленский "уже не наживка коллективного Запада для Владимира Путина, а просто червячок, и его уже активно склевали, осталось дождаться, когда раздавят", резюмировал он. 

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