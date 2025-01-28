Атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл на Северный флот

Новейшая АПЛ "Архангельск" прибыла в пункт постоянного базирования на СФ

ЗАОЗЕРСК (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 27 янв — РИА Новости. Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Архангельск" проекта "Ясень-М" прибыл пункт постоянного базирования на Северный флот, сообщили в пресс-службе Северного флота.

На пирсе подводников встречали командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, командир соединения подводных лодок контр-адмирал Павел Булгаков, гости из Санкт-Петербурга, представители администрации закрытого административно-территориального образования город Заозёрск, сослуживцы, родные и близкие моряков.

По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Александра Гладкова, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова с прибытием в пункт постоянного базирования экипаж корабля поздравил Коваленко.

"Это очень значимое событие для Военно-Морского флота, для Северного флота и для подводных сил, для 11-й дивизии, в состав которой вошел этот самый новый подводный крейсер. И самый современный, и один из самых мощных во всем флоте нашего государства. У этого корабля очень большое будущее, он будет служить долго", - сказал он.

Он выразил уверенность, что экипаж атомной подводной лодки "Архангельск" будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России, и отметил, что это уже третий корабль четвертого поколения в составе соединения.

Гладков заверил присутствующих, что экипаж и впредь своевременно и в назначенный срок будет выполнять все поставленные перед ним задачи на благо нашей великой Родины.

"Экипаж с самого начала принимал участие в испытаниях подлодки, начиная со швартовых, и так далее. Корабль получился хороший. Он - новый. Самый современный из четырех, которые построили, потому что на нем учтены все замечания, которые были выявлены на предыдущих трех кораблях. Управляется корабль хорошо, экипаж подготовился, сплотился. Сейчас мы будем отрабатывать курсы подготовки, после чего войдем в состав сил постоянной готовности Северного флота", - сказал командир АПЛ "Архангельск".

Слова напутствия экипажу крейсерской подводной лодки от имени кораблестроителей передал представитель АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" ветеран ВМФ России Александр Федотенков.

Настоятель Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга игумения София передала командиру подводной лодки икону Святого Архангела Михаила, освященную митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.