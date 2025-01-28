Польша вышла в мировые лидеры по импорту вооружений

ЦАМТО, 27 января. В последние годы две восточноевропейские страны вошли в группу крупнейших мировых импортеров вооружений. Одной из них является Польша.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Польши в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Польша впервые занимает первое место в ежегодном рейтинге по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Польши в 2024 году составил 7,227 млрд. долл. или 6,47% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.). Это абсолютный рекорд для Польши по ежегодному объему импорта вооружений как по стоимости, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

Справочно: второе место в 2024 году по фактическому объему импорта вооружений занимает Индия (6,270 млрд. долл.), третье место – Саудовская Аравия (5,678 млрд. долл.), четвертое место – Австралия (5,041 млрд. долл.), пятое место – Япония (4,872 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Польши составил 261,6 млн. долл. (0,32% от объема мирового импорта), в 2022 году – 1,903 млрд. долл. (1,79%), в 2023 году – 2,845 млрд. долл. (2,94%). В целом за последний 4-летний период Польша импортировала вооружений на сумму 12,236 млрд. долл. (3,08% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Польша занимает 8 место.

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений Польша по итогам 2024 года уже третий год подряд занимает первое место – 15,625 млрд. долл. или 12,80% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

Справочно: второе место в рейтинге по итогам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт вооружений впервые занимает Румыния (10,251 млрд. долл.), третье место – Индия (9,410 млрд. долл., четвертое место – Израиль (8,2 млрд. долл.), пятое место – Нидерланды (7,922 млрд. долл.).

В целом по периоду 2021-2024 гг. Польша по объему заключенных контрактов на импорт ПВН также вышла на 1 место.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Польшей контрактов на импорт ПВН составил 618,4 млн. долл. (0,56%), в 2022 году – 19,067 млрд. долл. (15,14%), в 2023 году – 32,951 млрд. долл. (21,67%). Результат по 2023 году является абсолютным рекордом для Польши (предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году).

В целом за последний 4-летний период Польша заключила контракты на импорт ПВН на сумму 68,261 млрд. долл. (13,38% мирового рынка) и вышла на первое место в мире, намного превзойдя других крупных импортеров вооружений. Это говорит о высочайшей степени милитаризации Польши.

Справочно: второе место по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по периоду 2021-2024 гг. занимает Германия (34,432 млрд. долл.), третье место – Канада (32,486 млрд. долл.), четвертое место – ОАЭ (25,837 млрд. долл.) пятое место – Индия (16,068 млрд. долл.).

Потенциал Польши на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 30,099 млрд. долл. (3 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Индия с объемом "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на сумму 77,749 млрд. долл., второе место занимает Канада с объемом 46,765 млрд. долл., четвертое место занимает Австралия с объемом 25,870 млрд. долл., замыкает пятерку лидеров Италия с объемом 14,879 млрд. долл.

Прогнозируемый импорт ВиВТ Польши в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 51,452 млрд. долл. (1 место), в том числе 8,648 млрд. долл. в 2025 году, 11,875 млрд. долл. в 2026 году, 15,380 млрд. долл. в 2027 году и 15,548 млрд. долл. в 2028 году.

Для сравнения: второе место в данном рейтинге занимает Саудовская Аравия (47,509 млрд. долл.), третье место – Индия (44,964 млрд. долл.), четвертое место – Германия (25,391 млрд. долл.), пятое место – Япония (24,040 млрд. долл.).