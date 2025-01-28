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ЦАМТО

Польша вышла в мировые лидеры по импорту вооружений

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Первые полученные Польшей американские танки М1А2 SEP v.3 Abrams. Гдыня, 18.01.2025
Первые полученные Польшей американские танки М1А2 SEP v.3 Abrams. Гдыня, 18.01.2025.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 27 января. В последние годы две восточноевропейские страны вошли в группу крупнейших мировых импортеров вооружений. Одной из них является Польша.

Ниже приведены статистические данные по импорту вооружений Польши в 2024 году, 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2028 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Польша впервые занимает первое место в ежегодном рейтинге по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2024 года. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Польши в 2024 году составил 7,227 млрд. долл. или 6,47% от общемирового объема импорта ПВН (111,615 млрд. долл.). Это абсолютный рекорд для Польши по ежегодному объему импорта вооружений как по стоимости, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

Справочно: второе место в 2024 году по фактическому объему импорта вооружений занимает Индия (6,270 млрд. долл.), третье место Саудовская Аравия (5,678 млрд. долл.), четвертое место Австралия (5,041 млрд. долл.), пятое место Япония (4,872 млрд. долл.).

Для сравнения: в 2021 году объем военного импорта Польши составил 261,6 млн. долл. (0,32% от объема мирового импорта), в 2022 году – 1,903 млрд. долл. (1,79%), в 2023 году – 2,845 млрд. долл. (2,94%). В целом за последний 4-летний период Польша импортировала вооружений на сумму 12,236 млрд. долл. (3,08% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2021-2024 гг. Польша занимает 8 место.

По объему заключенных контрактов на импорт вооружений Польша по итогам 2024 года уже третий год подряд занимает первое место – 15,625 млрд. долл. или 12,80% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2024 году.

Справочно: второе место в рейтинге по итогам 2024 года по объему заключенных контрактов на импорт вооружений впервые занимает Румыния (10,251 млрд. долл.), третье место Индия (9,410 млрд. долл., четвертое место Израиль (8,2 млрд. долл.), пятое место Нидерланды (7,922 млрд. долл.).

В целом по периоду 2021-2024 гг. Польша по объему заключенных контрактов на импорт ПВН также вышла на 1 место.

Для сравнения: в 2021 году объем заключенных Польшей контрактов на импорт ПВН составил 618,4 млн. долл. (0,56%), в 2022 году – 19,067 млрд. долл. (15,14%), в 2023 году – 32,951 млрд. долл. (21,67%). Результат по 2023 году является абсолютным рекордом для Польши (предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году).

В целом за последний 4-летний период Польша заключила контракты на импорт ПВН на сумму 68,261 млрд. долл. (13,38% мирового рынка) и вышла на первое место в мире, намного превзойдя других крупных импортеров вооружений. Это говорит о высочайшей степени милитаризации Польши.

Справочно: второе место по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по периоду 2021-2024 гг. занимает Германия (34,432 млрд. долл.), третье место Канада (32,486 млрд. долл.), четвертое место ОАЭ (25,837 млрд. долл.) пятое место Индия (16,068 млрд. долл.).

Потенциал Польши на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2024 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2024 году тендеры; проводившиеся в течение 2024 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 30,099 млрд. долл. (3 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Для сравнения: первое место в данном рейтинге занимает Индия с объемом "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на сумму 77,749 млрд. долл., второе место занимает Канада с объемом 46,765 млрд. долл., четвертое место занимает Австралия с объемом 25,870 млрд. долл., замыкает пятерку лидеров Италия с объемом 14,879 млрд. долл.

Прогнозируемый импорт ВиВТ Польши в предстоящие 4 года (2025-2028 гг.) по уже заключенным контрактам оценивается в сумму 51,452 млрд. долл. (1 место), в том числе 8,648 млрд. долл. в 2025 году, 11,875 млрд. долл. в 2026 году, 15,380 млрд. долл. в 2027 году и 15,548 млрд. долл. в 2028 году.

Для сравнения: второе место в данном рейтинге занимает Саудовская Аравия (47,509 млрд. долл.), третье место Индия (44,964 млрд. долл.), четвертое место Германия (25,391 млрд. долл.), пятое место Япония (24,040 млрд. долл.).

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Австpалия
Германия
Израиль
Индия
Италия
Канада
Нидерланды
ОАЭ
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
Япония
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