Страны НАТО за три года потратили на Украину 191,2 млрд. долларов

ЦАМТО, 27 января. Страны НАТО за последние три года профинансировали Украину на 191,2 млрд. долл., из которых более половины выделили США, следует из расчетов "РИА Новости" по данным украинского Минфина, Кильского университета и открытых данных.

Так, всего 32 страны, входящие в НАТО, с февраля 2022 года и по середину января текущего года предоставили Украине 191,2 млрд. долл. Из них финансовая помощь, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила 43,3 млрд. долл., гуманитарная – около 13,4 млрд. долл., а вооружений было передано на 133,4 млрд. долл.

Примерно 54% всей помощи, или 103,8 млрд. долл., предоставили США. Они были главными поставщиками вооружений для Киева (68,9 млрд. долл.) и гуманитарной помощи (3,7 млрд. долл.), а также основным донором для украинского бюджета (31,2 млрд. долл.).

Германия выделила Украине 17 млрд. долл., что составляет 8,9% от всей помощи, переданной странами НАТО. На Великобританию пришлось 14,8 млрд. долл., или 7,7%.

Финансирование каждой из других стран составило менее 5% от всей выделенной помощи. Так, в десятку крупнейших доноров входят Канада, которая предоставила 8,3 млрд. долл., Дания – 7,95 млрд. долл., Нидерланды – 7,5 млрд. долл. Финансирование Украины Швецией за последние три года составило 5,3 млрд. долл., Францией – 4,8 млрд. долл., Польшей – 3,9 млрд. долл., Норвегией – 3 млрд. долл.

Остальные 22 страны предоставили совокупно 14,8 млрд. долл., что составило 7,7% от всего финансирования НАТО.