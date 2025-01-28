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ЦАМТО

В Польшу доставлена очередная партия модулей РСЗО HOMAR-K

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Источник изображения: Фото: Piotr Szafarski

ЦАМТО, 27 января. Южнокорейская компания Hanwha Defense поставила Польше очередную партию модулей пусковых установок РСЗО HOMAR-K (К239 "Чунму").

Об этом сообщил 24 января заместитель премьер-министра - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в X.

Очередная партия оборудования доставлена в Польшу морским транспортом досрочно. Она включает 18 модулей, которые сразу были направлены на предприятие компании Huta Stalowa Wola S.A для интеграции с компонентами польского производства, включая шасси Jelcz P882.57 TS T45, средства связи и АСУ управления огнем "Топаз".

На данный момент ВС Польши поставлено не менее 35 пусковых установок HOMAR-K, еще 55 модулей ожидают интеграции.

Как сообщал ЦАМТО, система HOMAR-K представляет собой адаптированный под требования ВС Польши вариант РСЗО К239 "Чунму" (Chunmoo/K-MRLS) южнокорейской компании Hanwha Defense. РСЗО оснащена артиллерийской частью с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых могут размещаться 6 239-мм управляемых РС с дальностью стрельбы 80 км либо одна 607-мм оперативно-тактическая ракета с максимальной дальность стрельбы 290 км.

Рамочное соглашение о поставке ВС Польши до 288 реактивных систем залпового огня К239 "Чунму" представители Агентства по вооружениям МНО Польши и южнокорейской компании Hanwha Defense подписали в октябре 2022 года.

В ноябре 2022 года Агентство вооружений МНО Польши и компания Hanwha Aerospace заключили первый исполнительный контракт стоимостью 3,55 млрд. долл. на приобретение 218 модулей РСЗО К239 "Чунму", их интеграцию с шасси Jelcz, поставку логистического и обучающего пакетов и запаса боеприпасов. Поставки планируется выполнить в течение 2023-2027 гг.

В апреле 2024 года Агентство вооружений и Hanwha Aerospace подписали второй исполнительный контракт стоимостью 1,6 млрд. долл. на поставку 72 модулей, сопутствующего оборудования и услуг. Поставки запланированы на 2026-2029 годы.

Первая РСЗО HOMAR-K была передана 18-му артиллерийскому полку ВС Польши в ноябре 2023 года.

Поставка РСЗО позволит сформировать 16 дивизионных огневых модулей. Еще две пусковые установки предназначены для Учебного центра артиллерийских вооружений в Торуни.

РСЗО HOMAR-K дополнят 12 дивизионных огневых модулей HOMAR-A на базе американской РСЗО HIMARS.

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