Сергей Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии

ЦАМТО, 27 января. Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили в МИД РФ.

"Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества. Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи", – говорится в ответах МИД, поступивших к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.