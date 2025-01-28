Трамп и Путин: непрочные отношения, которые изменят мир (The Times, Великобритания)

Times: судьба Украины зависит от того, как сложатся отношения Путина и Трампа

Судьба Украины зависит от того, как сложатся отношения Путина и Трампа, пишет Times. Они не будут напоминать дружбу, как между Горбачевым и Рейганом, считает автор статьи. Скорее, это будет деловое взаимопонимание, при котором каждая из сторон будет искать самую выгодную сделку.

Марк Галеотти

Дональду Трампу редко попадались авторитарные деспоты, которые бы пришлись ему не по нраву: тут и представитель Китая Си Цзиньпин ("Я считаю его другом… Он сильный парень, жесткий парень") и северокореец Ким Чен Ын ("Я ему понравился. Он мне понравился. Мы очень хорошо поладили"). Но все эти отношения с мировыми лидерами не порождали столько страхов и домыслов, как крепкие дружеские контакты Трампа с Путиным, которые поддерживались от случая к случаю.

И вот Трамп вновь стал президентом, а конфликт на Украине потенциально может так или иначе прийти к своему финалу. В результате получается, что ситуация в мире, похоже, зависит от того, насколько хорошо Путин и Трамп смогут поладить или же, по крайней мере, понять друг друга. Теперь мы снова задаемся вопросом: какова истинная природа отношений между ними?

Первое президентство Трампа сопровождалось постоянными и порой сенсационными заявлениями о том, что он был якобы скомпрометирован российской разведкой. Всплывали истории о каких-то сомнительных инвестициях в его недвижимость во Флориде, о сексуальных выходках в одном из московских отелей, о разного рода контактах и связях между предвыборной кампанией Трампа 2016 года и российской разведкой. Однако в конечном итоге, как позже признался мне один из сотрудников американской контрразведки, ярый противник Трампа, единое целое оказалось гораздо меньше суммы его отдельных частей.

Найти фактические доказательства того, что Трамп каким-то образом находился под контролем Москвы, оказалось не под силу даже бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру (Robert Mueller), чей доклад на 448 страниц о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года не смог доказать сговора между Трампом и Кремлем.

Кроме того, как однажды поведал мне в Москве, вздыхая, за чашкой чая один бывший российский разведчик: "Если бы он был нашим агентом, мы бы сказали ему так: всегда относись к нам враждебно, чтобы никто не мог тебя обвинить в том, что ты наш человек, когда мы будем понуждать тебя что-нибудь для нас сделать".

Необычный подход Трампа к своему российскому оппоненту только подкрепил наши предположения. Еще до выборов 2016 года, когда Путин сделал двусмысленный комплимент на счет того, что, мол, Трамп был "очень колоритной личностью" (что в русском языке подразумевает определенную театральность), будущий президент США ответил, что для него "большая честь" получить похвалу от человека, "столь уважаемым в его собственной стране и за ее пределами".

Эти двое лично встречались друг с другом пять раз. На их первой встрече в Германии Трамп взял записи своего переводчика и сказал ему не разглашать то, что он, то есть переводчик, услышал. На последовавшем ужине Трамп придвинул стул поближе к Путину, чтобы вовлечь его в частную беседу.

Самая известная официальная встреча между ними состоялась в 2018 году в Хельсинки, когда они оба долго проговорили в сопровождении только своих переводчиков, при этом записи не велись. После этого Трамп встал на сторону Путина против ФБР, заявив, что он готов поверить на слово российскому президенту, что Кремль не пытался вмешаться в выборы в США. Ожидается, что в ближайшие дни между ними вновь состоится контакт.

Новая эра

После ноябрьских выборов эта долгая история о Дональде и Владимире снова вышла на первый план, не в последнюю очередь потому, что победа Трампа, похоже, открывает новую эру, в которой будет в приоритете роль личности в политике.

Многие из традиционных дипломатических подходов уже не работают так, как раньше. Недавно один чиновник Европейской комиссии заявил мне с недовольным видом: "Мы должны заниматься национальными интересами, договорами и тому подобными вещами. А теперь нас просят погрузиться в разбор смысла каждой из причуд Трампа, каждого высказывания, которое он походя бросил. И даже Госдепартамент не может нам сказать, что же происходит".

Трамп только-только занял пост, однако его решительное желание стать светским монархом или генеральным директором этакой "США Инкорпорейтед" – всё это уже начинает менять отношение дипломатов к Америке, которые стали вдруг уделять повышенное внимание "двору", сформировавшемуся при Трампе. Старая школа кремленологии (то есть искусства определения того, к какой группировке принадлежит тот или иной деятель, выявление закулисных распрей, а также оценка влияния обоих этих факторов на формирование политика Москвы) теперь преобразуется в "трампологию".

В частности, судьба Украины, похоже, зависит от личных отношений Трампа с двумя ведущими воюющими сторонами, Путиным и Зеленским, а также от того, какая из группировок в окружении Трампа сумеет добиться благосклонности президента США и повлиять на его видение конфликта.

Россия явно возлагает на президентство Трампа большие надежды. На прошлой неделе на российском государственном телевидении Путин заявил: "Если бы у Трампа в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году".

Путин также предпринял необычный шаг, отправив видеообращение с поздравлениями Трампу, когда тот победил на выборах, похвалив его за "желание восстановить прямые контакты с Россией и предотвратить Третью мировую войну". Здесь явно читается сильное желание заключить с Трампом сделку по Украине, причем сделать это через голову Зеленского, что позволит России сохранить уже занятые ею территории и запретит Украине вступать в НАТО.

Отчасти, это Путин надеется возродить "дух Ялты" конца Второй мировой войны, когда великие державы, представленные Иосифом Сталиным, Франклином Д. Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, встретились в этом крымском городе, чтобы разделить мир между собой (одной из целей Ялтинской конференции было проведение новых государственных границ на территории, ещё недавно оккупированной Третьим Рейхом. — Прим. ИноСМИ).

Путин, который когда-то описывал свою самую сильную сторону как "работа с людьми", похоже, полагает, что он сможет достичь личного взаимопонимания со своим коллегой – сильным лидером из Вашингтона.

Вряд ли это будет напоминать человеческую связь, возникшую между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, которые вместе стремились снизить риск ядерной войны, хотя некоторое сходство прослеживается. Не будут эти взаимоотношения походить и на странную дружбу Билла Клинтона и Бориса Ельцина, который как-то по окончании одного телефонного разговор произнес: "Я обнимаю тебя, Билл. Я крепко тебя обнимаю".

Скорее всего, это будет больше походить на деловое, но не без шипов, взаимопонимание между Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом или с Ким Чен Ыном. Как признался один бывший российский дипломат, "Трамп — бизнесмен: если он и заключит сделку с Путиным, то только потому, что он, по его мнению, в конечном итоге выиграет; и он пересмотрит условия, если посчитает, что сможет заключить более выгодную сделку".

Фактор Зеленского

Вполне возможно, что самолюбие Трампа и его желание (а оно проявилось в том, что в Газе наступило прекращение огня) выставить себя в качестве великого геополитического посредника (некоторые лица в окружении Трампа уже расхваливают его как будущего кандидата на Нобелевскую премию мира) – всё это может сделать Трампа уязвимым перед манипуляциями Путина.

Президент России, безусловно, некоторое время пытался расположить его к себе. Так, после покушения на Трампа в июле прошлого года Путин сказал, что он повел себя "мужественно", а на своей марафонской пресс-конференции в конце прошлого года назвал Трампа "действительно блестящим и талантливым человеком, вне всякого сомнения".

Пока не ясно, сработает ли это. В отличие от его прошлых словесных излияний Трампа, когда он назвал Путина "очень сообразительным" и "гением", с момента своего возвращения в офис американский президент стал необычайно критичен к российскому лидеру. Когда его спросили о Путине вскоре после состоявшейся в понедельник инаугурации, Трамп сказал, что у него "не все хорошо", намекнув, что конфликт "не очень хорошо его характеризует" и что он "уничтожает Россию". Это, конечно, не понравилось Москве.

Хотя Кремль надеялся, что в среду Трамп быстро начнет отменять хотя бы некоторые (пусть символические) санкции, президент США фактически повысил ставки. В своем аккаунте Truth Social он предупредил Путина, что если тот не захочет вести переговоры, то у Трампа "не будет другого выбора, кроме как установить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим заинтересованным странам".

Кроме того, все трое могут играть в политике каждый свою какую-то игру. У Трампа и Зеленского, безусловно, был сложный старт. В 2019 году Трамп пытался оказать давление на нового президента Украины, чтобы тот начал расследование коррупции в отношении семьи Джо Байдена, что привело к его первому импичменту.

В сентябре месяце, во время предвыборной кампании, Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот "делал маленькие грязные клеветнические заявления в адрес вашего любимого президента – то есть меня". А недавно Зеленский поставил под сомнение обещание Трампа на счет того, что он после вступления в должность прекратит конфликт с Россией.

Но это было в прошлом. Сам Зеленский явно стремится выстроить личные отношения с президентом США. Он может быть обаятельным и убедительным, а его едкий вызов, прозвучавший на этой неделе в адрес европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе ("Заметит ли президент Трамп Европу?"), по всей видимости, был сделан намеренно – причем не только с тем, чтобы понравиться новой американской администрации, но и для того, чтобы упрекнуть других западных союзников Трампа. Еще до выборов Зеленский льстил Трампу, говоря, что он единственный человек, которого якобы боится Путин.

У Зеленского среди ближайшего окружения Трампа также есть и подпевалы, которые стремятся предотвратить заключение какой-то неблаговидной сделки с Путиным. Как заявил мне один республиканский чиновник: "У Украины много друзей даже среди команды Трампа. И они усиленно пытаются пролоббировать, чтобы именно Зеленский был его ближайшим союзником".

Например, кандидат Трампа на пост министра обороны Пит Хегсет заявил на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в Сенате США: "Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень".

Опасное неуважение

И у Путина, и у Трампа большое, но уязвимое самомнение. Российский лидер наслаждается играми разума и демонстрацией силы. Но есть опасность, что он неправильно поймет Трампа и переоценит свои возможности. Путин в последнее время звучит самоуверенно – двадцатипятилетний срок автократического правления привели к тому, что он не желает подчиняться чьим-либо указаниям. Один российский чиновник, который консультировал его на раннем этапе правления, сообщил мне, что президент "раньше был очень сосредоточенным, буквально впитывал всё" при подготовке к встречам с иностранными лидерами, однако сейчас уже "он, кажется, думает, что всегда знает всё лучше всех, что ему ничего не нужно знать".

Вот почему даже некоторые из команды Путина беспокоятся о встрече двух лидеров. Если Путин проигнорирует их указания и переступит черту, заставив своего американского коллегу почувствовать, что его унижают или высмеивают, Путин рискует тем, что эта политика с акцентом на межличностных отношениях обернется против него же самого.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Путин был готов начать спецоперацию на Украине в 2022 году, потому что "он проявил неуважение к Байдену. Очень просто. Он проявляет неуважение к людям". Как мне сообщил один российский чиновник, если президент США почувствует, что его также "не уважают", то "разгневанный Трамп будет гораздо опаснее какого-нибудь Байдена или Обамы. Спровоцируйте его, и этот человек предпримет попытку нас испепелить, просто для того чтобы преподать нам урок".