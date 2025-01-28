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В пункт базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер «Архангельск»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ПО «СЕВМАШ»

В пункт постоянного базирования на Северный флот (СФ) прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения «Архангельск» проекта «Ясень-М». Об этом 27 января сообщило Минобороны России.

Командир крейсера, капитан I ранга Александр Гладков доложил, что межбазовый переход выполнен экипажем в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова с прибытием в пункт постоянного базирования экипаж корабля поздравил командующий подводными силами Северного флота, вице-адмирал Анатолий Коваленко. Он выразил уверенность, что экипаж атомной подводной лодки «Архангельск» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России.

«Для города, для пункта базирования новый корабль — это как новый росток жизни, который даст продолжение развитию так и города, так и всего пункта базирования. Потому что новое, этот корабль будет служить очень длительное время», — заявил командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Коваленко.

Слова напутствия экипажу крейсерской подводной лодки от имени кораблестроителей передал представитель АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» ветеран ВМФ России Александр Федотенков, а настоятель Воскресенкого Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга игумения София передала командиру подводной лодки икону Святого Архангела Михаила, освященную митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

«Экипаж с самого начала принимал участие во всех испытаниях, начиная со швартовых. После швартовых испытаний перешли к заводским ходовым испытаниям. И по окончанию заводских ходовых, соответственно, пришли к государственным испытаниям корабля. Корабль получился хороший, естественно, он новый. Он самый современный из четырех кораблей, которые построили, потому что на нем уже учтены все замечания, которые были выявлены на предыдущих трех кораблях», — поделился Гладков.

В ближайшее время экипажу атомной подводной лодки «Архангельск» предстоит отработать задачи курса подготовки, после чего корабль войдет в состав сил постоянной готовности Северного флота.

Ранее, 27 декабря, Минобороны сообщило, что атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Церемония передачи подводной лодки состоялась на заводе Объединенной судостроительной корпорации «Севмаш».

21 декабря сообщалось, что АПЛ «Архангельск» завершила все испытания. Программу выполнили в соответствии с графиками, которые были согласованы с Минобороны РФ.

Днем ранее главком ВМФ РФ Моисеев сообщал, что атомные подводные лодки (АПЛ) «Князь Пожарский» и «Архангельск» будут переданы ВМФ в скором времени. При этом он уточнил, что необходимость иметь подобные суда во флоте продиктована потребностью в эффективном и современном оружии, которое как раз и несут стратегические и многоцелевые подлодки.

Помимо этого, 8 декабря стало известно, что западные страны напрасно недооценивают АПЛ проекта 885М, поскольку они способны преодолевать большие расстояния, оставаясь совершенно незаметными. Они могут нести гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны (ПРО) и нанести «разрушение почти библейского уровня».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Архангельск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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