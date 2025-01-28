Отряд БПЛА "Буревестник" изобрел собственный симулятор боевых действий

Благодаря нему операторы дронов учатся работать с реальной обстановкой на фронте, отметил инструктор отряда с позывным Кен

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Отдельный отряд "Буревестник" добровольческого корпуса в составе группировки "Юг", специализирующийся на выполнении задач с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), готовит бойцов при помощи программы, которая позволяет в игровой форме перенести оперативную обстановку на учебный компьютер. Об этом ТАСС рассказал автор-разработчик, инструктор "Буревестника" с позывным Кен.

Он отметил, что пилоты учатся работать не с виртуальной, а с реальной обстановкой на фронте. Основная суть учебного модуля состоит в том, что начинающие операторы дронов работают в тех же условиях реальной местности, что и боевые расчеты на позициях.

"Курсантам необходимо преодолевать различные препятствия, такие как радиолокационные помехи и зенитные установки, которые выявила рота нашей воздушной разведки на, допустим, курском направлении. Поэтому, когда ученики выпустятся из стен нашего тренировочного центра и поедут выполнять настоящие задачи, у них уже будет четкая картина в голове, где находится враг, как он себя ведет и что делать дальше. Для этого и разработали свой симулятор боевых действий", - сказал Кен.

Кроме того, по словам Кена, в процессе подготовки регулярно создаются специальные миссии, имитирующие нештатные ситуации, в которых моделируются опорные пункты противника, лесные массивы, радиотень и другие элементы, влияющие на выполнение задания. Пилотам приходится активно пользоваться реально существующими навигационными системами, чтобы ориентироваться в сложной обстановке, а также грамотно и в живом режиме взаимодействовать с другими специалистами отряда.

Большое внимание, продолжает инструктор, уделяется именно работе в связке между оператором объективного контроля, который ищет цель, и наводчиком FPV-дрона, который эту цель ликвидирует. "Ключевым элементом методики является возможность динамического моделирования различных ситуаций - прямо как в настольной игре. В процессе можно вносить изменения в сценарий, добавляя новые погодные условия, такие как дождь или туман, а также изменять время суток. Это позволяет пилотам адаптироваться к меняющимся условиям и принимать быстрые решения. Грубо говоря, проживать все то, что их ждет на наших боевых позициях", - говорит Кен.

Отдельный отряд БПЛА "Буревестник" приступил к выполнению задач в мае 2024 года. В нем служат специалисты всех имеющихся типов беспилотных летательных аппаратов.