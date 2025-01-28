Разрушительная пара: кроме 170-мм "Коксана" есть еще 240-мм РСЗО М-1991

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Наряду с 170-мм дальнобойными самоходными орудиями, известными как "Коксан", М-1989 или "Чучхе-по" для поражения объектов вражеской обороны в сухопутных войсках КНДР имеются также 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Судя по известному обозначению, такие РСЗО были замечены впервые в начале 90-х годов. Они являются развитием установок, появившихся в середине 80-х годов. Считается, что их дальность составляет 65-70 тыс. метров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Количество направляющих - двадцать две штуки. Сообщалось, что последние версии имеют очень высокую точность. На испытаниях, проводившихся минувшей осенью, реактивные снаряды попадали в центры нарисованных на земле кругов.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Судя по фотографиям, распространенным агентством ЦТАК, эти боеприпасы получили модули коррекции с функцией взрывателя со встроенной системой, обеспечивающей навигацию и управление, для чего были также установлены небольшие аэродинамические рули. Есть мнение, что они более дальнобойные, чем предыдущие модификации.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Несмотря на развитие беспилотной авиации реактивные системы залпового огня различных типов активно применяются в современных военных конфликтах, например в ходе специальной военной операции.

Роман Катков