Новое пособие по военной истории расскажет старшеклассникам о вооружении ВС РФ

Книгу представят на пресс-конференции в ТАСС 27 декабря

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Аспекты специальной военной операции отражены в новом учебном пособии "Военная история России", изданным Российским военно-историческим обществом (РВИО). Ученикам 10-11-х классов расскажут о вооружении ВС РФ, применяемом для уничтожения военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), и зададут подготовить сообщения о поставляемой ВСУ технике стран НАТО, следует из пособия, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Учебное пособие под редакцией помощника президента Российской Федерации, председателя РВИО Владимира Мединского издано в трех книгах: для 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов. Оно синхронизировано со школьным курсом истории и одобрено Министерством просвещения РФ. "Пособие предназначено для учащихся суворовских, нахимовских, кадетских училищ, кадетских классов, для тех, кто хочет выбрать профессию военного, а также для всех, кто интересуется военной историей нашей страны", - говорится в аннотации.

Пособие представят в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Первая книга охватывает период с древнейших времен до конца XVII века, вторая - с конца XVII до начала XX века. Заключительная часть состоит из шести глав, посвященных Первой мировой войне, Гражданской войне, СССР в 1922-1940 годы, Великой Отечественной войне, Вооруженным силам СССР в период холодной войны и армии России в современном мире.

Спецоперация в книге

Событиям специальной военной операции посвящен последний параграф книги. Он состоит из 13 страниц, где делается акцент на военных аспектах хода операции и применения вооружения ВС России в зоне СВО. Так, рассказывается об особенностях территории, на которой происходят военные действия, отмечается, что городские бои в Донбассе во многом напоминают сражения в крупных населенных пунктах в годы Великой Отечественной войны. "Командование ВС России внимательно изучило практику Великой Отечественной войны в части ведения городских боев на примерах Сталинграда, Будапешта и Берлина. Этот опыт пригодился нашим бойцам при освобождении Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других населенных пунктов ДНР и ЛНР", - говорится в учебном пособии.

В книге в особенности обращается внимание на эффективность вооружения, применяемого для уничтожения военных объектов, опорных пунктов и техники ВСУ: гиперзвуковой комплекс "Кинжал", самоходные и буксируемые орудия "Мста-Б", "Гиацинт-Б", "Акация", 240-миллиметровый миномет "Тюльпан", тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и других.

Важнейшей характеристикой российской армии называется мужество и героизм ее бойцов и командиров. "Наши воины знают, что они защищают, и кто им противостоит. За их спиной вся Россия, в которую теперь входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, их семьи, родственники, весь российский народ. А перед ними - зомбированный антирусской пропагандой противник, убивающий мирных жителей и пленных. В рядах ВСУ находятся иностранные наемники из США, Польши, Великобритании, Франции и других стран", - подчеркивается в книге.

Ученикам предлагается подготовить сообщения о поставляемой ВСУ в зону СВО технике стран НАТО, о реактивном пехотном огнемете РПО-А "Шмель", подвигах Владимира Жоги и Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщения о немецких танках Leopard и британских Challenger в сравнении с танками российской армии. Старшеклассники должны объяснить, как с помощью БПЛА может корректироваться огонь подразделений, рассказать о комплексе "Кинжал", ответить, в чем в ходе СВО проявились лучшие качества многонационального российского народа и его подлинная моральная сила.

"Наши граждане должны знать, что российский воин - это самая надежная гарантия мира в России. И не только в России. Подумай. Возможно, он - это ты", - такими словами заканчивается последняя глава пособия.