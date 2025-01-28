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Россия развернула новейшую систему ПВО С-500 (The National Interest, США)

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Новейший ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейший ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

TNI: Россия сформировала первое подразделение, оснащенное системой ПВО С-500

Россия сформировала первое подразделение, оснащенное системой ПВО С-500 "Прометей", пишет TNI. Украина и страны НАТО должны обеспокоиться, считает автор. Невероятная дальность "Прометея" позволяет ему наносить удары далеко за пределами России.

С-500, несомненно, является впечатляющей системой, которая должна встревожить Украину и стран-участниц НАТО.

Россия продолжает реализацию очередных этапов создания передовой системы ПВО С-500. В декабре разработка ЗРК "Прометей" достигла еще одной вехи: российские вооруженные силы сформировали первое полноценное подразделение, оснащенное этими дальнобойными системами. Начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов подтвердил, что это подразделение находится почти в полной боевой готовности и отметил: "Эта система не похожа ни на одну из систем вооружений, которые мы развертывали ранее". По данным российских государственных информационных агентств, полк, имеющий на вооружении систему С-500, уже направлен для охраны стратегически важного Керченского моста, который соединяет материковую часть России с Крымским полуостровом в Черном море. Кремль надеется, что его высококлассный зенитно-ракетный комплекс с ракетами класса "земля-воздух" будет служить непреодолимой защитой от некоторых видов современного западного оружия, развернутого Украиной.

Российский ЗРК С-500, получивший название "Прометей", создан на основе своего предшественника времен холодной войны. ЗРК для поражения высотных целей С-200 "Ангара" был принят на вооружение в 1960-х годах для защиты от вражеских бомбардировщиков. Как только "Ангара" была принята на вооружение, советские инженеры приступили к разработке еще более сложного комплекса. Созданная в результате этого система С-300 предназначалась для борьбы с крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности, которые в разгар холодной войны стали представлять серьезную угрозу. В течение нескольких лет было создано несколько вариантов зенитных управляемых ракет, и в конце концов С-400 прошла успешные испытания и поступила на вооружение российских войск в 2007 году.

С-500: характеристики и возможности

Несмотря на то, что С-400 имеет ряд ключевых усовершенствований по сравнению со своим предшественником, "Прометей" обладает еще большей огневой мощью. С-500, заявленный Кремлем как "убийца пятого поколения", был разработан с расчетом на поражение американских платформ пятого поколения, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II. "Прометей" состоит из четырех ракет большой дальности 40Н6М и двух перехватчиков серии 77Н6, установленных на ракете-носителе. Как сообщает Центр международных и стратегических исследований, ракеты 40Н6М способны преодолевать расстояние до 400 км, а перехватчики серии 77Н6 могут достигать дальности около 600 км. "В состав комплекса входят четыре радиолокационные машины на батарею, в том числе РЛС раннего обнаружения S-диапазона 91Н6Е(М), РЛС С-диапазона 96Л6-ЦП, многорежимная РЛС 76Т6 и противоракетная РЛС 77Т69. Сообщается, что комплекс датчиков позволяет С-500 обнаруживать баллистические и воздушные цели на дальностях до 2000 и 800 км соответственно". Если это правда, то такая невероятная дальность позволит "Прометею" наносить удары далеко за пределами России, возможно, нацеливаясь на объекты, жизненно важные для ВВС НАТО.

Москва утверждает, что С-500 — единственное оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Хотя 9-А-7660 "Кинжал" является грозным оружием, предположительно способным нести как ядерные, так и обычные боеголовки, его возможности еще предстоит проверить, поскольку Кремль склонен преувеличивать мощь российского вооружения. Но какими бы ни были точные характеристики и возможности С-500, это, несомненно, впечатляющая система, которая должна встревожить Украину и стран-участниц НАТО.

Майя Карлин (Maya Carlin)автор статей о национальной безопасности в The National Interest, является аналитиком Центра политики безопасности и бывшим научным сотрудником Университета Рейхмана в городе Герцлия в Израиле. Она публикуется в ряде изданий, включая The National Interest, The Jerusalem Post и The Times of Israel.

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Продукция
40Н6
F-22
F-35
Ангара
С-200
С-300
С-400 Триумф
С-500
Персоны
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