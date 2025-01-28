Украинский танк Leopard 1A5 выдержал восемь беспилотников, доказав, что дополнительная броня работает (Forbes, США)

Украинские танкисты на танке Leopard 1A5 недалеко от линии фронта в Харьковской области 24 ноября 2023 года.

Forbes: российские беспилотники пробили усиленную броню танка Leopard 1A5 ВСУ

У армии России есть повод для гордости: ВСУ понесли болезненный урон, пишет Forbes. Российским беспилотникам удалось преодолеть усиленную защиту танка Leopard 1A5, специально доработанную украинскими инженерами.

Но следующие три всё же подбили танк.

Бывший датский танк Leopard 1A5, ныне поступивший в распоряжение армейской бригады ВСУ, пережил попадание минимум восьми беспилотников с видом от первого лица, пока, наконец, еще три начиненных взрывчаткой дрона не добили его.

Российские войска с гордостью опубликовали видеомонтаж продолжительной бомбардировки, но вообще-то это далеко не самые лучшие новости для русских и не просто неприятности для украинцев.

Потеря любого “Леопарда” весьма болезненна для ВСУ, которые больше года ждали от немецко-датско-голландского консорциума значительное количество танков производства 1980-х годов. Но хотя бы то, что он выстоял против целого роя российских беспилотников, означает, что украинские усилия по усилению броневой защиты не пропали втуне.

40-тонный четырехместный Leopard 1A5 — быстрый и маневренный танк с точной системой управления огнем и надежной 105-миллиметровой основной пушкой. Его главной слабостью всегда была тонкая броневая защита: базовая броня “Леопарда” составляет всего 70 миллиметров в самом толстом месте. Более современный Leopard 2A4 может похвастать вчетверо лучшей защитой.

Первые “Леопарды” из минимум 155, обещанных консорциумом, начали прибывать на Украину в конце 2023 года. Украинцы немедленно приступили к устранению крупнейшего их недостатка. “Проблемы усиления брони уже решаются местными инженерами”, — сообщили тогда украинские СМИ.

За следующий год инженеры добавили слои динамической противокумулятивной броневой защиты, которая при попадании взрывается наружу и отражает снаряды противника. Они также приварили к танкам навесные экраны, покрытые сеткой, которая задерживает беспилотники с видом от первого лица за мгновение до взрыва.

Вся эта дополнительная броня, похоже, защитила “Леопард” 1A5, который недавно “съел” до 11 российских беспилотников. Даже после ряда попаданий танк продолжал движение, но в него летели дополнительные беспилотники. Уже обездвиженный, танк был окончательно подбит лишь после девятого, десятого или одиннадцатого попадания.

Неясно, выжили ли четверо танкистов, но есть основания для некоторого оптимизма. Чтобы снизить риск подрыва боеприпаса в башне после попадания противника, экипажи Leopard 1A5 укладывают в башню лишь малую часть из 42 105-миллиметровых снарядов: остальные убираются в корпус.

У этого решения есть свои неудобства. “Для перезарядки танк должен откатиться в безопасное место, — объяснил один заряжающий украинскому журналисту. — Это требует времени”. Плюс в том, что при попадании вражеского снаряда в башню взрывается меньшая часть боеприпасов, которые могут убить или покалечить экипаж. Недаром заряжающий сказал, ему “спокойно” управлять “Леопардом” 1A5, несмотря на тонкую базовую броню.

После списания добитого беспилотниками “Леопарда” — восьмого танка модели 1A5, чье уничтожение подтвердили аналитики, — у ВСУ их всё равно осталось около 90. Скоро прибудут еще 50 или 60.

Ожидается, что все вновь прибывшие “Леопарды” получат ту же дополнительную броню, что выдержала восемь российских беспилотников.