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ТАСС

Американский сенатор признал преимущество России в украинском конфликте

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Томми Табервилл, сенатор-республиканец от штата Алабама
Томми Табервилл, сенатор-республиканец от штата Алабама.
Источник изображения: © AP Photo / Jose Luis Magana

Томми Табервилл отметил, что Украина не может победить

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) признал существенное преимущество России в конфликте на Украине.

"Украина, НАТО, США так плохо вели эту войну, что [президент России Владимир] Путин <...> может делать все, что хочет. С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? <...> Представим, что это футбольный матч, и вы впереди на три тачдауна (успешных заноса мяча в зачетную зону соперника в американском футболе - прим. ТАСС). С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он побеждает", - сказал сенатор в эфире радиостанции WABC.

"Мы финансировали Украину <...>, но они не могут победить, они проигрывают в этой войне", - добавил законодатель.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По информации издания, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

20 января Путин отметил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. 

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Путин Владимир
Трамп Дональд
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