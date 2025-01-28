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ТАСС

Сийярто получил заверения, что Трамп намерен положить конец войне на Украине

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Глава МИД Венгрии заверил госсекретаря США Марко Рубио, что Будапешт будет твердо и решительно поддерживать любую инициативу, которая может приблизить мир

БУДАПЕШТ, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре по телефону с госсекретарем США Марко Рубио получил от него заверения в том, что президент Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. Беседа между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в воскресенье.

"Мы подтвердили нашу взаимную приверженность миру, и мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель - положить конец трехлетней войне в нашем регионе. Я заверил госсекретаря Марко Рубио, что Венгрия будет с энтузиазмом, твердо и решительно поддерживать любую инициативу, которая может приблизить нас к прекращению войны и миру", - сообщил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

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Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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