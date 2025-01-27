Шольц считает преждевременной дискуссию о миротворческой миссии на Украине

Канцлер Германии заявил, что Киев должен решать, на каких условиях он готов к миру

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Обсуждать возможность отправки на Украину европейских военных для обеспечения перемирия в случае его достижения пока рано. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Handelsblatt.

"Я категорически против односторонних действий Европы в этом вопросе. Мы должны стремиться к тому, чтобы всё, что мы делаем, делали бы вместе с США", - сказал Шольц, назвав такой подход "основным принципом НАТО". "Так или иначе, я считаю преждевременным уже спекулировать о том, что будет после достижения мира", - заявил канцлер.

Он снова утверждал, что якобы "Украина должна решать, на каких условиях она будет готова к миру".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 декабря 2024 года, по оценке ряда СМИ, не исключила возможности отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения боевых действий. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня".

Комментируя появившиеся на Западе идеи направления иностранных "миротворцев" на Украину, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция натовских войск категорически неприемлема для России, это обернется неконтролируемой эскалацией.

Ранее на Западе прозвучали предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран.