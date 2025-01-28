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РИА Новости

Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Лукашенко назвал "Орешник" в Белоруссии ответом на размещение США ракет в Европе

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории новейших российских комплексов "Орешник" будет являться ответом на планируемое размещение США в Европе ракет средней дальности.

"Почему дислоцируем "Орешник" в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России - ред.) скажу: "Давай повременим". Неважно, будет он (комплекс - ред.) в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии достаточно вооружения для обороны, Минск также может попросить и другое оружие у России. По словам белорусского президента, в случае каких-либо чрезвычайных событий можно будет ввезти в Белоруссию комплекс "Орешник" из числа имеющихся сейчас в РФ.

Белорусский лидер добавил, что пока планируется разместить первую установку "Орешника" в Белоруссии, "как только она будет произведена в России".

Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк отмечал, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

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