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Бундесвер представил новый военный морской корабль

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Изображение: NVL B.V. &amp; Co. KG
Изображение: NVL B.V. & Co. KG.

Bild: Бундесвер представил новый военный морской корабль NTV-130

Бундесвер представил новый военный морской корабль NTV-130, который может использоваться как центр операций с участием морских беспилотников. Об этом сообщает Bild.

«Это очень, очень интересный проект, но он все еще находится на очень ранней стадии. Я думаю, что он очень интересный, очень перспективный», — приводятся в публикации слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Отмечается, что длина корабля достигает 130 метров. На палубу могут приземляться тяжелые транспортные вертолеты массой до 22,5 тонны. Под палубой есть место для бронетанковых машин.

Ранее на Украине приняли на вооружение новый разведывательный беспилотник Poseidon H10 MkIII. Отмечается, что аппарат местного производства оснащен электродвигателями и современной системой навигации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
БПЛА
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