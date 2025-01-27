Польский эксцесс

На фоне предстоящих крупномасштабных маневров НАТО «Защитник Европы-2025», польские военные чиновники чувствуют себя не очень комфортно. Это связано с прошлогодним подобным действом рекордного размаха. Так, практика показала, что «переварить» такое количество союзных войск транспортная система Польши не в состоянии. В частности, дорожная сеть в северных воеводствах не позволила вложиться во временные нормативы по стандартам НАТО при осуществлении переброски войск в пределах операционного направления. Кроме того, массогабаритные характеристики ВВСТ НАТО стали ещё одной проблемой для польских дорожников.

Поэтому, в минобороны была создана инициативная группа ответственная за реализацию т.н. пакта «Безопасность Польши – Центральное Поморье». Целью для упомянутой группы обозначили – подготовку проектов по созданию необходимой транспортной инфраструктуры в регионе для приема и развертывания войск союзников в стране.

Как обычно бывает, красиво получается только на бумаге. На деле, польские мундиры столкнулись с жестокой реальностью. Который раз в минобороны проходит заседание инициативной группы с представителями министерства инфраструктуры, компаний связанных с польской железной дорогой и грузовыми перевозками, а также чиновниками местных органов самоуправления, но компромисса нет.

Камнем преткновения является поиск консенсуса с местными органами самоуправления для реализации ряда проектов, а главное – их финансирование.

Так, мэр провинциального Слупска обмолвился, что общие инвестиции могут составить более 500 млн долл. Только возникает вопрос: кто захочет вложиться в сугубо военный проект?

В частности, речь идет о модернизации порта в Устке, строительстве скоростной автомагистрали, соединяющей крупнейшие города региона, а также совершенствование и прокладка новых ж/д путей. Причем «ключевым» проектом должно стать строительство автомагистрали «Виа Померания», которая соединит Устку с Быдгощем.

Не исключено, что в альянсе установлены сроки к приему и развертыванию крупных сил блока НАТО на восточном фланге до 2028-2029 гг. Отметим, что эти даты проскальзывают в риторике стратегов НАТО, как начало «агрессии» России против альянса. В переводе с военно-дипломатического означает, что это сроки готовности НАТО к войне и отнюдь не оборонительной.

Вместе с тем, военный бюджет Польши и так трещит по швам, но траты на инфраструктуру в нем не предусмотрены. Милитаристская Варшава по военным тратам занимает лидирующую позицию в Европе, а заставить местных чиновников «спонсировать» проекты в интересах альянса мундиры пока не могут. Тем временем сроки поджимают.

В итоге, в Брюсселе понимают, что поляки это ненадежные партнеры и постепенно наращивают военное присутствие вдоль восточных границ. В перспективе, готовится первый ударный эшелон, что вкладывается в общую конфигурацию происходящего на Европейском ТВД.

Павел Ковалев