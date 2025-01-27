«США станут военным лидером». Почему Трамп заговорил о ядерном разоружении?

Полковник Ходаренок заявил о выгоде для США в сделке с РФ по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в пятницу выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. В Кремле в ответ на это напомнили, что Владимир Путин уже говорил о том, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры по разоружению, но «время во многом упущено». Кто выиграет от подобных предложений и действий и почему Вашингтон поступает не по-товарищески, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Президент США Дональд Трамп полагает вполне возможным добиться сокращения ядерных арсеналов России, Соединенных Штатов и Китая. Об этом он в том числе заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«Мы бы хотели сокращения ядерных арсеналов», - сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею, а также рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

В Кремле в ответ на заявления Трампа напомнили, что «Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры по разоружению». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США завершили свое участие в договоре и подорвали его, и «время во многом упущено».

«В интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы продолжать процесс. Но в нынешних условиях надо принимать во внимание все ядерные потенциалы», - сказал Песков.

Какие были договоры ранее

США и СССР, а после - Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений:СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, 1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу).

До недавнего времени действовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Но 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

Как ранее писала «Газета.Ru», любые соглашения в сфере сокращения и контроля за вооружениями не принесли нашей стране в течение последних десятилетий ничего, кроме вреда, причем вреда долговременного.

В этом плане достаточно вспомнить только ДРСМД - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

В итоге наша страна лишилась крайне нужных типов и образцов вооружения и военной техники. И возникают вполне естественные вопросы - а что в результате стало лучше? Где и что укрепилось? Усилилась ли безопасность? А крайне нужных ракет для обороноспособности страны не стало.

Ведь в те времена СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов - в три раза больше, чем США. И ведь ликвидировал свою технику Советский Союз (под влиянием США) самым варварским способом - в основном методом подрыва.

Вслед за ДРСМД последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в июле 1991 года. Согласно СНВ-1, у нас вновь взрывали, резали, уничтожали свою технику (овеществленный труд советского народа, между прочим), заливали стартовые позиции и шахтные пусковые установки баллистических ракет железобетоном. И что в итоге? Где положительный результат?

Да опять, по большому счету, в сухом остатке разве что ноль. А в США в то же время свои ядерные боеголовки и вторые ступени ракет не утилизировали, а складировали, за счет чего и был создан так называемый «возвратный потенциал».

И хорошо, что в те времена дело не дошло до выполнения положений СНВ-2. По этому договору, в частности, предполагалась замена разделяющихся головных частей российских межконтинентальных баллистических ракет моноблочными боевыми частями, что нанесло бы обороноспособности страны огромный ущерб.

В чем выгода Вашингтона?

Дональд Трамп уже не в первый раз выступает в роли знатного денуклеаризатора. О ядерном разоружении Корейского полуострова глава Белого дома пытался договориться с Ким Чен Ыном еще в феврале 2019 года во время их встречи во Вьетнаме. Однако тогда саммит закончился на два часа раньше запланированного. Стороны так и не смогли договориться о денуклеаризации. Ким Чен Ын, понимая, что без своего ядерного арсенала он будет гол как сокол, на идеи Дональда Трампа тогда так и не повелся.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп, 2018 год. Источник: The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так что во время своего второго президентского срока Трамп вновь вернулся к этой идее, теперь распространив ее на Россию и Китай.

Но ведь помимо нашей страны в ядерный клуб входят и много других государств - КНДР, Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и Израиль.

Казалось бы, всем этим странам надо сесть за круглый стол и отработать соответствующий документ. Россия же может подключиться к этому процессу и в последнюю очередь (то, что у Москвы достаточно крупный ядерный арсенал, роли в этом плане не играет).

Однако высказанное в самых дипломатических тонах предложение подключиться к подобному процессу, к примеру, Китаю, вызвало резкое неприятие в Пекине. Не демонстрируют подобных желаний и другие члены ядерного клуба. Поэтому

нет абсолютно никакой необходимости и России быть здесь впереди планеты всей.

Что мы можем получить в результате реализации этих идей? Для начала вспомним совсем уж недавнее заявление Дональда Трампа: «Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведен в США».

Нет сомнений, что на этот раз противоракетная оборона континентальной части США будет создаваться на совершенно иных технологиях и принципах, которые, вполне возможно, и действительно позволят в итоге получить эффективную защиту от массированного ракетно-ядерного удара. И не приходится сомневаться, что подобные работы в США ведутся достаточно интенсивно.

Теперь представим себе, что денуклеаризация в отношении России и Китая стала реальностью, количество межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок в этих странах радикально сокращено (а также под нож непременно попадут и стратегические бомбардировщики, уж на этом США будут настаивать особо рьяно), а в это время при самом деятельном участии Дональда Трампа Америка получит непробиваемый противоракетный щит. К этому надо добавить подавляющее превосходство США перед всеми своими противниками в конвенциональных вооружениях. И что в итоге? Вашингтон становится неоспоримым мировым военным лидером. В общем, как-то совершенно не по-товарищески получается.

Наконец, выступая в роли знатного денуклеаризатора, Дональду Трампу хорошо бы перед реализацией своих ядерных начинаний добиться успеха хотя бы в завершении военного конфликта на Украине. Может, главе Белого дома не стоит браться за несколько масштабных стратегических инициатив сразу?

И последнее. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен полагает, что президент США Дональд Трамп соглашением по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем. По его мнению, это может быть попыткой США посеять раздор между Россией и Китаем, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Москва начала давить на Пекин. Где тут хотя бы элементарная логика, непонятно. «Профессор, снимите очки-велосипед», - сказал бы в этом случае Владимир Маяковский, и прекратите связывать температуру кипения воды с прямым углом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок