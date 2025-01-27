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ТАСС

Шойгу: научно-экспертный совет СБ будет работать для защиты национальных интересов

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ ТАСС

Предполагается создать 10 тематических комитетов в соответствии с основными направлениями деятельности аппарата Совета безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Научно-экспертный совет Совета безопасности (СБ) должен стать ведущим экспертным органом в России по защите ее национальных интересов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на первом совещании президиума научно-экспертного совета СБ.

"Научно-экспертный совет является научным органом Совета безопасности, образованным в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения его деятельности. Наша общая цель сделать его ведущим экспертным органом в стране по вопросам защиты национальных интересов Российской Федерации", - указал Шойгу.

По его словам, в условиях динамично меняющейся международной обстановки и ситуации в РФ многократно возрастает необходимость оперативного реагирования на внешние и внутренние угрозы национальной безопасности. Поэтому, как подчеркнул секретарь СБ, "работа научно-экспертного совета должна строиться не от заседания к заседанию, а как постоянно действующего органа, обеспечивающего режим быстрого реагирования на возникающие кризисные задачи, оперативную экспертную оценку ситуации и подготовку предложений Совету безопасности по защите интересов России".

"Предполагается создать 10 тематических комитетов в соответствии с основными направлениями деятельности аппарата Совета безопасности", - отметил Шойгу. Он уточнил, что для проработки кризисных задач необходимо обеспечить возможность создавать временные рабочие группы из числа членов комитетов, а также привлекать экспертов, не входящих в состав научно-экспертного совета. Оперативным рассмотрением текущих вопросов деятельности совета будет заниматься его президиум.

Секретарь Совбеза считает целесообразным проводить совещания членов президиума "по мере необходимости для решения конкретных задач, но не реже одного раза в квартал".

Шойгу также указал, что ближайшей задачей президиума является подбор в короткие сроки кандидатов в состав комитетов, оптимальным представляется включение в каждый из них по 10-12 человек. 

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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