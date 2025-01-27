Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Лукашенко: систему "Орешник" в Белоруссии разместят ближе к Смоленску

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску.

"У нас буквально со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, где планируется разместить "Орешник", Лукашенко сообщил, что "туда, ближе к Смоленску".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Орешник" будет поставлен в Белоруссию во второй половине 2025 года.