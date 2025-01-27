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ТАСС

Зеленский сомневается в гарантиях безопасности от европейцев без участия США

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Brendan Smialowski/ Pool Photo via AP

Владимир Зеленский назвал маловероятной готовность администрации Дональда Трампа взять на себя такие обязательства

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский считает бесперспективными европейские гарантии для Украины без участия США, при этом он назвал маловероятной готовность администрации Дональда Трампа взять на себя такие обязательства.

Отвечая на вопрос журналиста итальянской газеты Il Foglio о том, доверяет ли Киев альтернативным гарантиям, которыми мог бы служить совместный оборонный пакт с Великобританией, Польшей и странами Балтии, он ответил: "Если американцы не будут вовлечены, европейцы ни при каких обстоятельствах не возьмут на себя ответственность и не будут останавливать русских".

"Перспектива того, что администрация [Дональда] Трампа будет вкладывать значительные средства в базы, оружие и войска для Украины, кажется маловероятной даже в случае перемирия", - сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности стране, "которая сейчас называется Украина", однако при учете контекста системы европейской безопасности и роли России в ней. 

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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