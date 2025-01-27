Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ

Forbes: ВС РФ начали использовать дроны нового типа с камерами-фотоловушками

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа в зоне специальной военной операции. Беспилотники оснащены камерами-фотоловушками и демонстрируют уникальные возможности для скрытного наблюдения, пишет американский журнал Forbes.

Издание отмечает, что характеристики таких дронов позволяют скрытно размещаться вдоль дорог, передавая видеоизображение всех проезжающих мимо машин и находящихся рядом объектов без привлечения внимания, а их мобильность в сочетании с другими технологиями дает впечатляющие результаты.

«Этот дрон <...> является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собраны из недорогих деталей, имеющихся в открытой продаже.

Ранее в этом месяце сообщалось, что в России начали выпускать элементы системы управления беспилотников, в частности модули навигации и контроллеры для двигателей, чтобы снизить зависимость от деталей из Юго-Восточной Азии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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