Эксперт Степанов: работа разведсообщества США на Украине остановится без помощи

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН отметил, что заморозка помощи грозит Киеву существенным сокращением всех внешних поступлений, которые во многом определяли функционирование внутренней экономической и социальной структуры госуправления

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Теневая деятельность разведсообщества США на Украине приостановится на время заморозки помощи. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По его словам, заморозка помощи грозит Украине существенным сокращением всех внешних поступлений, которые во многом определяли функционирование внутренней экономической и социальной структуры госуправления. Практически все ключевые органы госвласти работали "под внешним управлением и во многом под внешним финансовым обеспечением", добавил он.

"Необходимо отметить, что все эти официальные каналы финансирования обеспечивали подпитку и теневой деятельности американского разведсообщества, формировали условия для продвижения влияния через эти негласные инструменты. И они тоже приостанавливают свою деятельность на тот период, пока будет проведен полный аудит всех предыдущих затрат и потоков", - отметил Степанов.

По словам эксперта, это приведет к тому, что прежние позиции, которые выстраивала администрация прежнего американского лидера Джо Байдена, во многом будут сокращены или пересмотрены. "Но это не означает, что агрессивный внешнеполитический вектор Госдепартамента, допустим, ослабит свою хватку на европейском направлении, либо перестанет подпитывать милитаризацию европейского пространства", - добавил Степанов.

Приостановка помощи

Эксперт также обратил внимание, что приостановка помощи зарубежным партнерам обусловлена гарантированным проведением аудита всех предыдущих трат. Так, речь идет и об Агентстве США по международному развитию (USAID), "которое является ключевым проводником обеспечения инструментов влияния и продвижения интересов США в различных регионах".

"USAID финансирует целую сеть неправительственных и некоммерческих организаций, которые выполняют задачи политического характера, а также обеспечивают продвижение соответствующих нарративов в медийном пространстве", - уточнил он.

Все это говорит о том, подчеркнул эксперт, что идет диверсификация данных потоков, корректировка внешнеполитического вектора и переключение финансовых инструментов на те приоритетные направления, которые определены новой администрацией Дональда Трампа.

"На сегодняшний день присутствует информация о том, что США также не планируют участвовать в восстановлении Украины в потенциальный послевоенный период. Это опять же говорит о том, что финансовые средства, а также корпоративный сектор, который предполагалось вовлечь в эти процессы со стороны США, участвовать не будут", - отметил Степанов.

Такая же ситуация, полагает он, будет с Тайванем.

Ранее газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания, распоряжение, вероятно, затронет и военную помощь Украине. Кроме того, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве, USAID приостановило проекты, связанные с оказанием помощи Украине.