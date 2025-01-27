The Times: конфликт на Украине может завершиться четырьмя способами

Один из них подразумевает военное поражение Украины, пишет газета

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Боевые действия на Украине могут закончиться четырьмя способами. Такое мнение выразил военный корреспондент газеты The Times Энтони Лойд.

По его словам, первый вариант подразумевает очевидное военное поражение Украины из-за сокращения военной помощи со стороны США. Второй сценарий Лойд охарактеризовал как "плохой мир": под этим он понимает вступление украинских властей в переговоры с Москвой с позиции слабой стороны и отказ Украины от некоторых территорий, что также будет считаться победой России и поражением Киева и его натовских союзников.

В качестве третьего варианта остановки конфликта журналист называет прекращение огня. При этом он уточняет, что в случае последующего заключения мирного договора такой сценарий может привести к региональной стабильности и получению Украиной гарантий безопасности. Однако прекращение огня без какого-либо соглашения станет лишь заморозкой конфликта, что будет грозить возобновлением боев в будущем, добавил Лойд.

Корреспондент The Times указал, что четвертый способ завершить конфликт - это еще больше накачать Украину оружием и ввести новые санкции против РФ, чтобы Киев вступил в переговоры с позиции силы. При этом автор признал, что Украина, вероятно, все равно не сможет отвоевать все потерянные территории.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.